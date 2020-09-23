Гатчина выходит на субботник!

В
Гатчине в работах по уборке мусора, листвы, травы на улицах, общественных
пространствах, вдоль дорог и тротуаров будут по традиции задействованы трудовые
коллективы администрации Гатчинского района, предприятий и учреждений города.
На
городские улицы выйдут сотрудники управляющих компаний, коммунальных служб, 218
авиационно-ремонтного завода и других предприятий. Также свой экодень проведут
волонтеры компании Макдональдс, которые будут убирать территорию возле
Митрофаньевской церкви.
Аналогичные
экологические субботники и другие мероприятия по улучшению санитарного
состояния территорий пройдут во всех поселениях Гатчинского района в период с
21 по 27 сентября.
Приглашаем
всех желающих принять участие в общегородском субботнике.