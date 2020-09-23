Гатчина выходит на субботник!

В Гатчине в работах по уборке мусора, листвы, травы на улицах, общественных пространствах, вдоль дорог и тротуаров будут по традиции задействованы трудовые коллективы администрации Гатчинского района, предприятий и учреждений города.

На городские улицы выйдут сотрудники управляющих компаний, коммунальных служб, 218 авиационно-ремонтного завода и других предприятий. Также свой экодень проведут волонтеры компании Макдональдс, которые будут убирать территорию возле Митрофаньевской церкви.

Аналогичные экологические субботники и другие мероприятия по улучшению санитарного состояния территорий пройдут во всех поселениях Гатчинского района в период с 21 по 27 сентября.

Приглашаем всех желающих принять участие в общегородском субботнике.