Гатчина выходит на субботник!

Гатчина выходит на субботник!

В пятницу и субботу, 25 и 26 сентября, в Гатчине пройдет общегородской осенний субботник, который состоится в рамках в рамках реализации проекта Общероссийского общественного экологического движения «Зеленая Россия».

Рубрики : Общество     23 Sep 2020

В Гатчине в работах по уборке мусора, листвы, травы на улицах, общественных пространствах, вдоль дорог и тротуаров будут по традиции задействованы трудовые коллективы администрации Гатчинского района, предприятий и учреждений города.

На городские улицы выйдут сотрудники управляющих компаний, коммунальных служб, 218 авиационно-ремонтного завода и других предприятий. Также свой экодень проведут волонтеры компании Макдональдс, которые будут убирать территорию возле Митрофаньевской церкви.

Аналогичные экологические субботники и другие мероприятия по улучшению санитарного состояния территорий пройдут во всех поселениях Гатчинского района в период с 21 по 27 сентября.

Приглашаем всех желающих принять участие в общегородском субботнике.

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