Новые случаи заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 16 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Сиверский (+1)

- г. Коммунар (+2)

- д. Малые Колпаны (+1)

- д. Большие Колпаны (+3)

- п. Елизаветино (+1)

- д. Даймище (+1)

- д. Старосиверская (+1)

В целом по Гатчинскому району на 18 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2324 человек, 1500 из их числа – 64,5 % - выздоровели, зарегистрировано 33 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 791 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 18 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 9848 человек, 5545 человек поправились, 106 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 56,3 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 929 человек (выздоровели 611),

- г. Коммунар – 152 человека (выздоровели 94),

- п. Вырица – 128 человек (выздоровели 94),

- п. Сиверский – 126 человек (выздоровели 92),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Тайцы – 68 человек (выздоровели 41),

- п. Новый Свет – 67 человек (выздоровели 50),

- с. Никольское – 49 человек (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 46 человек (выздоровели 19),

- д. Малое Верево – 41 человек (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- п. Пудость – 37 человек (выздоровели 21),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 23),

- п. Войсковицы – 27 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 23 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 20 человек (выздоровели 10),

- п. Семрино – 19 человек (выздоровели9),

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Терволово – 17 человек (выздоровели 15),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино, п. Мыза-Ивановка – по 13 человек,

- д. Белогорка, д. Батово, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Мины, с. Рождествено – по 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Кобралово – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка – по 8 человек,

- д. Старосиверская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Меньково, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, Вайя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Парицы, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи - по 1 человеку.