Коронованный вирус в армию не берут

- Все идет по плану. Сначала пошли жители поселений – мы их оповестили в первую очередь, поскольку им нужно время на дорогу. Теперь идут гатчинские ребята. Медицинская комиссия работает в полном объеме. Граждане, подлежащие призыву, проходят освидетельствование. Будет установлена категория годности и показатель предназначения.

- Сколько из этих 40% годных?

- Из освидетельствованных призывников непосредственно в армию пойдет 15%. Остальные получают отсрочку, часть имеют проблемы со здоровьем. Но про тех, кто был признан негодным, пока ничего сказать нельзя: наше решение должно быть утверждено областной призывной комиссией. Кроме того, есть понятие «временной негодности»: например, сломанная рука, перенесенная операция. Таким предоставляется отсрочка до одного года. Есть понятие «годен», но с незначительными ограничениями. Если, например, у призывника неправильный прикус, он здоров, но для ВДВ или спецназа уже не подойдет: при прыжке с парашютом он может прикусить язык. Поэтому выставляется другая категория. Всего у нас четыре категории годности. Призывник с ограничениями предназначается в соответствующие рода и виды войск – туда, где физические нагрузки поменьше.

Что касается отсрочек. Тем, кто учится на очном отделении в учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, будет предоставлена отсрочка от призыва на время обучения. Если, конечно, их не отчислят за неуспеваемость. Однако единолично никто ничего не решает. Все решения выносятся призывной комиссией. Все должно быть задокументировано, запротоколировано, протоколы хранятся долго: наши призывники потом устраиваются на работу, и работодатели делают запросы.

- Уклонистов много?

- Хватает. Но и уклонистам, и их родителям надо понимать: все дороги ведут сюда. Если человек уклонялся аж до 27 лет, он передается в запас. Но документ воинского учета ему все равно нужен, и получить его он сможет только после решения призывной комиссии. Если комиссия заключила, что данный гражданин не прошел службу, не имея на то законных оснований, он получит справку взамен военного билета. Для работодателя это будет своеобразным сигналом. Кроме того, если гражданин уклоняется, мы подготавливаем пакет документов и передаем его в правоохранительные органы. Не стоит до этого доводить – надо серьезней подходить к своей биографии.

С чем мы сейчас столкнулись: мировоззрение молодых людей поменялось. Каждый хочет каких-то преференций при призыве и от самой службы в армии. Молодые люди торгуются, изыскивают выгоды по принципу: «А что мне это даст?» А не мешало бы вспомнить о Конституции и обязанностях, в ней записанных. Если вы гражданин этой страны…

- При распределении вы учитываете пожелания призывника?

- Конечно, мы стараемся это учесть, но есть план-наряд: мы не можем предназначить ребят в подразделения сверх плана. Те, кто поздоровее, стремятся попасть в ВДВ, в войска специального назначения, морскую пехоту. Молодого человека не интересует рутина на службе – его интересует динамика, романтика, престиж. Но никто не отменял караульную службу, а это в мирное время, пожалуй, единственная боевая задача. В Каменке есть отличная мотострелковая бригада. Боевая подготовка там идет полным ходом – и огневая, и тактическая, и учения. Увольняются оттуда все довольные. Очень хорошая часть в Омске – одна из лучших по подготовке. Кто знает, стремится туда попасть. Но большинство, видимо, не в курсе…

- Куда направляются призывники с высшим образованием и в каком звании?

- Для выпускников вузов мы стараемся подобрать службу в соответствии со специальностью. Ищем такие воинские части, где их знания будут необходимы. Например, везде нужны специалисты со знанием компьютера. Но при этом все идут рядовыми. Чтобы получить звание, необходимо проявить себя на службе, и еще это зависит от должности. А чтобы занять должность, нужно, опять же, показать себя с положительной стороны. Вообще, мы всегда инструктируем ребят перед отправкой: показывайте себя в лучшем виде. По окончании службы вам дадут характеристику, и грамотный работодатель может потребовать такую характеристику, чтобы понимать, кого он берет на работу.

- Что главное в армии: дисциплина? физическая подготовка?

- В армии надо уметь выполнить поставленную задачу.

- Как военные противодействуют ковиду?

- Недопущение распространения коронавируса в Вооруженных Силах – одна из основных задач на сегодняшний день. Помимо общих анализов, призывники сдают тест на ковид. Если инфекция подтверждается, молодой человек призыву не подлежит и проходит лечение. Затем представляет документ, что он здоров, и призывается после прохождения реабилитационного периода.

Когда производится отправка, водитель автобуса представляет нам акт дезинфекции транспортного средства, призывники следуют до сборного пункта в масках и перчатках. С ними – только сопровождающий, никаких посторонних. Прибыв на областной сборный пункт, ребята из автобуса не выходят, пока не будет дана команда. В специальной палатке они еще раз сдают экспресс-тест на ковид и возвращаются в автобус. Если тест у всех отрицательный, призывники идут на медицинское освидетельствование. Если же у кого-то нашли ковид, вся команда отправляется назад. Повторные анализы, карантин – все мероприятия в соответствии с указаниями Генерального штаба. У нас есть отдельные инструкции по ковиду. Но до сих пор ни одного случая заболевания выявлено не было.

- Куда сейчас отправляют гатчинских призывников?

- Ближайшие команды будут отправлены на расстояния, не требующие перелетов. Новоиспеченные военнослужащие – им всем будет присвоено звание рядовых – отправятся к месту службы автобусом. В основном, это будет Ленинградская область и соседние – Псковская и Новгородская. В дальнейшем те, кто следует за пределы области – по Северо-Западному военному округу, отправятся железнодорожным транспортом. Это будут отдельные вагоны, прикрепляемые к составу. Как показал весенний призыв, мера действенная. В этих вагонах никого, кроме военнослужащих, нет, они ни с кем не контактируют.

И те, кто будет служить в Калининграде и Крыму, отправятся воздушным транспортом. Меры предосторожности те же, что и в автобусе. Графики перелетов в областном военкомате уже есть.

На Дальний Восток никого посылать не будут. У нас – Северо-Западный, Южный и Центральный военный округ. То же касается и флота: отправляем на Черноморский, Балтийский и Северный флот. Тихоокеанский флот не задействован.

- Контрактников набираете?

- Да, сейчас идет набор по контракту граждан, пребывающих в запасе – тех, кто отслужил срочную службу. Обращаться следует на призывной пункт по адресу: ул. Красная, 26, кабинет № 4. Старший помощник военного комиссара по набору по контракту расскажет, какие у нас есть обязательные наряды, куда мы можем отправить, и как попасть в те части, которые вам больше подходят.

Также через три месяца службы солдат-срочник имеет право заключить контракт с командиром части. Но к этому вопросу надо подходить серьезно. Потому что контракт, разорванный по инициативе военнослужащего или по несоблюдению устава, в дальнейшем может осложнить, а то и просто закрыть военную карьеру.

- Водителей для службы в армии обучают?

- Сейчас мы проводим набор на обучение в ДОСААФ на категорию «С». Обучаем непосредственно перед призывом – только тех, кто будет призываться весной. Хочу заметить, водители в армии – это отдельная каста. Да, у них больше обязанностей, чем у простого стрелка, но и уровень совершенно другой. Обращаться на призывной пункт: Красная, 26, кабинет 4, с 9 до 17, обед с 13 до 14, пятница – до 13 часов.

Также на призывном пункте мы ждем тех, кто собирается поступать в военные училища. В феврале мы начинаем прием документов. Приходить лучше заранее: мы дадим перечень того, что необходимо подготовить. Тем более, что многие военные училища требуют допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. Проводятся проверочные мероприятия, заполняется анкета. В апреле и мае будет поздно.

- Юрий Алексеевич, напомните, когда будущие призывники впервые переступают порог военкомата?

- В год исполнения 17 лет гражданин подлежит постановке на первоначальный воинский учет. В январе начнется постановка на учет юношей 2004 года рождения. Это делается и централизованно – через образовательные учреждения Гатчины и района, и в индивидуально – вызываем тех, кто не учится в Гатчине. Родителям хочется объяснить: обеспечьте явку своих детей. Чтобы потом не паниковать, когда при поступлении в вуз потребуют документ воинского учета – удостоверение гражданина, подлежащего призыву.

Мы все делаем по плану. Ребята проходят профотбор, смотрим на коэффициент – начинаем планировать, куда этот призывник может быть предназначен. Раздаем анкеты родителям: какие особенности имеет чадо? Мероприятие это трудоемкое, требует анализа. Если у вас есть вопросы – приходите на Красную, 26, посоветуйтесь. Мы никому не отказываем в беседе, в разъяснениях. Поверьте, наш источник информации куда надежней, чем интернет и сарафанное радио.

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