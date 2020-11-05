Депутаты рассмотрели проект бюджета Гатчины на 2021 год

По информации председателя комитета финансов Гатчинского района Любови Ореховой, по доходам бюджет города на 2021 год запланирован в сумме 1 252,6 млн руб., расходная часть бюджета составит 1 325,4 млн руб., дефицит - 72,8 млн руб. (10% от общего объема доходов).

Расходная часть бюджета города сформирована на основании восьми новых муниципальных программ, утвержденных на пять лет, которые направлены на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития Гатчины.

Среди крупных проектов, на реализацию которых в бюджет на 2021 год запланированы средства, Любовь Орехова назвала:

- реконструкцию стадиона «Спартак» (175,8 млн руб.),

- строительство ФОК на Чехова (46,2 млн руб.),

- строительство площадки на ул.Чехова (5,4 млн руб.).

Кроме того, продолжится благоустройство уже начатых проектов: Бульвара Науки (16,5 млн руб.), общественного пространства «Аэропарк» (40 млн руб.), улицы Соборной (29,8 млн руб.). Продолжается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий ремиз» (44,5 млн руб.).

На ремонт дворовых территорий города планируется направить 15,2 млн руб., ремонт дорог 25,2 млн руб. Расходы, направленные на уборку, содержание города в чистоте, составят 210 млн руб.

Узнать все подробности о главном финансовом документе города можно будет на публичных слушаниях, которые назначены на 16 часов 16 ноября по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, зал заседаний (кабинет 40).

По итогам публичных слушаний состоится второе – окончательное - чтение бюджета города.

Далее депутаты приняли решение обратиться в Избирательную комиссию Ленинградской области с просьбой возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина» на территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. В настоящее время осталось всего пять муниципальных избирательных комиссий на всю область. Как отметила начальник отдела по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными объединениями Мария Шпигунова, городская избирательная комиссия создается на 5 лет, а фактически осуществляет свою деятельность один год – в год проведения местных выборов. Соответственно, набрать в ее состав опытных сотрудников сложно, да и организация работы требует значительных финансовых средств, которых можно избежать. Депутаты с приведенными доводами согласились.

Внесены изменения в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Гатчины». Решением Совета депутатов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Гатчина», установлена денежная выплата, размер которой не изменялся с 2014 года и составляет две тысячи рублей в месяц. На сегодняшний день среди ее получателей 9 человек. Депутаты согласились с предложением администрации сделать эту выплату ежегодной в размере 25 тысяч рублей, но предложили в следующем году вернуться к данному вопросу – с тем, чтобы более заметно увеличить размер выплаты для граждан, которые заслужили это высокое звание.

После серьезного обсуждения был утвержден Порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории МО «Город Гатчина», на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов. Как отметила начальник отдела по организационной работе с населением Анна Соколова, на сегодняшний день в Гатчине в муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, обратились 27 граждан. По итогам обследования вынесено 10 заключений о возможности приспособления жилья и 17 заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. Принятый нормативно-правовой акт призван помочь таким семьям. Замена жилого помещения может быть осуществлена только при наличии согласия всех членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем обмену, и собственников жилого помещения, подлежащего обмену.

Для реализации настоящего Порядка будут использоваться жилые помещения муниципального жилищного фонда, непосредственно приобретенные в муниципальную собственность для предоставления маломобильным группам населения.

Как отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, это новый опыт не только для Гатчины, Гатчинского района и Ленинградской области, но и для многих регионов России.



