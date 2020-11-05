Депутаты рассмотрели проект бюджета Гатчины на 2021 год

По информации
председателя комитета финансов Гатчинского района Любови Ореховой, по доходам
бюджет города на 2021 год запланирован в сумме 1 252,6 млн руб., расходная часть
бюджета составит 1 325,4 млн руб., дефицит - 72,8 млн руб. (10% от общего
объема доходов).
Расходная часть бюджета
города сформирована на основании восьми новых муниципальных программ,
утвержденных на пять лет, которые направлены на достижение целей и приоритетов
социально-экономического развития Гатчины.
Среди крупных проектов,
на реализацию которых в бюджет на 2021 год запланированы средства, Любовь
Орехова назвала:
- реконструкцию стадиона
«Спартак» (175,8 млн руб.),
- строительство ФОК на
Чехова (46,2 млн руб.),
- строительство площадки
на ул.Чехова (5,4 млн руб.).
Кроме того, продолжится
благоустройство уже начатых проектов: Бульвара Науки (16,5 млн руб.),
общественного пространства «Аэропарк» (40 млн руб.), улицы Соборной (29,8 млн
руб.). Продолжается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
микрорайона «Заячий ремиз» (44,5 млн руб.).
На ремонт дворовых
территорий города планируется направить 15,2 млн руб., ремонт дорог 25,2 млн
руб. Расходы, направленные на уборку, содержание города в чистоте, составят 210
млн руб.
Узнать все подробности о
главном финансовом документе города можно будет на публичных слушаниях, которые
назначены на 16 часов 16 ноября по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, зал
заседаний (кабинет 40).
По итогам публичных
слушаний состоится второе – окончательное - чтение бюджета города.
Далее депутаты приняли
решение обратиться в Избирательную комиссию Ленинградской области с просьбой
возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина»
на территориальную избирательную комиссию Гатчинского муниципального района. В
настоящее время осталось всего пять муниципальных избирательных комиссий на всю
область. Как отметила начальник отдела по местному самоуправлению и
взаимодействию с общественными объединениями Мария Шпигунова, городская
избирательная комиссия создается на 5 лет, а фактически осуществляет свою
деятельность один год – в год проведения местных выборов. Соответственно,
набрать в ее состав опытных сотрудников сложно, да и организация работы требует
значительных финансовых средств, которых можно избежать. Депутаты с
приведенными доводами согласились.
Внесены изменения в
Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Гатчины». Решением
Совета депутатов лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Гатчина»,
установлена денежная выплата, размер которой не изменялся с 2014 года и
составляет две тысячи рублей в месяц. На сегодняшний день среди ее получателей
9 человек. Депутаты согласились с предложением администрации сделать эту
выплату ежегодной в размере 25 тысяч рублей, но предложили в следующем году
вернуться к данному вопросу – с тем, чтобы более заметно увеличить размер
выплаты для граждан, которые заслужили это высокое звание.
После серьезного
обсуждения был утвержден Порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, проживающим на территории МО «Город Гатчина», на жилые
помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов. Как
отметила начальник отдела по организационной работе с населением Анна Соколова,
на сегодняшний день в Гатчине в муниципальную комиссию по обследованию жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, обратились 27 граждан. По итогам обследования вынесено 10 заключений
о возможности приспособления жилья и 17 заключений об отсутствии возможности
приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
Принятый нормативно-правовой акт призван помочь таким семьям. Замена жилого
помещения может быть осуществлена только при наличии согласия всех членов
семьи, зарегистрированных в жилом помещении, подлежащем обмену, и собственников
жилого помещения, подлежащего обмену.
Для реализации настоящего
Порядка будут использоваться жилые помещения муниципального жилищного фонда,
непосредственно приобретенные в муниципальную собственность для предоставления
маломобильным группам населения.
Как отметила глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим, это новый опыт не только для Гатчины, Гатчинского
района и Ленинградской области, но и для многих регионов России.