В Коммунаре задержали подозреваемых в ограблении

Около кафе на Ленинградском шоссе в Коммунаре к
прохожему подошел гражданин и предложил недорого приобрести смартфон. Чтобы
посмотреть гаджет они отошли к соседнему дому, где мужчину поджидал сообщник
злоумышленника. Вдвоем грабители нанесли ему несколько ударов в голову, открыто
похитили его паспорт и кошелек, в котором были деньги в сумме 4500 рублей, а
затем скрылись.
Вскоре после нападения потерпевший увидел
проезжавший неподалеку наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте
патрулирования. Он сообщил сотрудникам Росгвардии о происшествии, а также
передал приметы грабителей, после чего наряд группы задержания приступил к их
розыску.
Работая по «горячим» следам и проехав чуть дальше по
Ленинградскому шоссе, наряд вневедомственной охраны увидел двух граждан, схожих
по приметам с разыскиваемыми злоумышленниками. Сотрудники Росгвардии задержали
их по подозрению в совершении грабежа, а затем вызвали на место
оперуполномоченного полиции. Задержанные были переданы сотрудникам 104 отдела
полиции для выяснения обстоятельств и установления их причастности к совершению
данного преступления.
Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»