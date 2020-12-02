В Коммунаре задержали подозреваемых в ограблении

В Коммунаре задержали подозреваемых в ограблении

2 декабря в 3:45 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области задержал двух граждан, которые подозреваются в ограблении мужчины.

Рубрики : Криминал     02 Dec 2020

Около кафе на Ленинградском шоссе в Коммунаре к прохожему подошел гражданин и предложил недорого приобрести смартфон. Чтобы посмотреть гаджет они отошли к соседнему дому, где мужчину поджидал сообщник злоумышленника. Вдвоем грабители нанесли ему несколько ударов в голову, открыто похитили его паспорт и кошелек, в котором были деньги в сумме 4500 рублей, а затем скрылись.

Вскоре после нападения потерпевший увидел проезжавший неподалеку наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования. Он сообщил сотрудникам Росгвардии о происшествии, а также передал приметы грабителей, после чего наряд группы задержания приступил к их розыску.

Работая по «горячим» следам и проехав чуть дальше по Ленинградскому шоссе, наряд вневедомственной охраны увидел двух граждан, схожих по приметам с разыскиваемыми злоумышленниками. Сотрудники Росгвардии задержали их по подозрению в совершении грабежа, а затем вызвали на место оперуполномоченного полиции. Задержанные были переданы сотрудникам 104 отдела полиции для выяснения обстоятельств и установления их причастности к совершению данного преступления.

 

Пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО»

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