Больницы Ленинградской области получили топливные карты

«Мы понимаем, какая большая ответственность
сегодня лежит на врачах, поэтому стараемся помогать, как говорится, всем миром:
участвуют и депутаты муниципальных советов, и парламентская фракция нашей
партии. Для того, чтобы каждый пациент мог максимально быстро получить помощь,
региональное отделение приобрело 55 тысяч литров топлива», — подчеркнул на
церемонии вручения, прошедшей в комитете по здравоохранению региона, секретарь
Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия» и председатель
Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.
Участвовавшие
в церемонии главврачи Всеволожской, Токсовской и Сертоловской больниц
поблагодарили за оказанную помощь: на амбулаторном наблюдении в каждой из этих
больниц находится 3,5-3,9 тысяч жителей, количество выездов для первичного
осмотра значительно выросло.
Карты были приобретены региональным отделением партии «Единая Россия».
Фото: https://lenobl.ru/ru/