Больницы Ленинградской области получили топливные карты

Больницы Ленинградской области получили топливные карты

22 медицинских учреждения региона получили топливные карты для автомобилей амбулаторий. Объем каждой карты — более 2 тысяч литров бензина. Заправки, на которых принимают данные карты, расположены на всей территории Ленин-градской области.

Рубрики : Общество     15 Dec 2020

 «Мы понимаем, какая большая ответственность сегодня лежит на врачах, поэтому стараемся помогать, как говорится, всем миром: участвуют и депутаты муниципальных советов, и парламентская фракция нашей партии. Для того, чтобы каждый пациент мог максимально быстро получить помощь, региональное отделение приобрело 55 тысяч литров топлива», — подчеркнул на церемонии вручения, прошедшей в комитете по здравоохранению региона, секретарь Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия» и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Участвовавшие в церемонии главврачи Всеволожской, Токсовской и Сертоловской больниц поблагодарили за оказанную помощь: на амбулаторном наблюдении в каждой из этих больниц находится 3,5-3,9 тысяч жителей, количество выездов для первичного осмотра значительно выросло.

Карты были приобретены региональным отделением партии «Единая Россия».

Фото: https://lenobl.ru/ru/

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