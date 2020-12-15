Больницы Ленинградской области получили топливные карты

«Мы понимаем, какая большая ответственность сегодня лежит на врачах, поэтому стараемся помогать, как говорится, всем миром: участвуют и депутаты муниципальных советов, и парламентская фракция нашей партии. Для того, чтобы каждый пациент мог максимально быстро получить помощь, региональное отделение приобрело 55 тысяч литров топлива», — подчеркнул на церемонии вручения, прошедшей в комитете по здравоохранению региона, секретарь Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия» и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Участвовавшие в церемонии главврачи Всеволожской, Токсовской и Сертоловской больниц поблагодарили за оказанную помощь: на амбулаторном наблюдении в каждой из этих больниц находится 3,5-3,9 тысяч жителей, количество выездов для первичного осмотра значительно выросло.

Карты были приобретены региональным отделением партии «Единая Россия».

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