Александр Дрозденко обещал вернуть личные фото в свой инстаграм

Сегодня
профиль главы региона все больше заполняется рабочими моментами. Губернатор
согласился, что такая тенденция действительно есть, но не из-за нежелания
делиться личными кадрами, а из-за отсутствия времени.
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Мне самому не хватает таких фотографий. В выходные, к сожалению, не
сфотографировал, как мы играли с семьей в игру по построению городов и захвату
территорий. Ни разу в нее не играл, но по наитию выиграл. Получил колоссальное
удовольствие. Рассчитываю восполнить пробел и делиться личными фотографиями в
новогодние праздники. Буду работать, но буду и с семьей время проводить.
Надеюсь покататься на лыжах, - поделился Александр Дрозденко.