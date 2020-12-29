Александр Дрозденко обещал вернуть личные фото в свой инстаграм

Александр Дрозденко обещал вернуть личные фото в свой инстаграм

В ходе финальной в 2020 году пресс-конференции журналисты сказали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, что скучают по его «душевному и неофициальному инстаграму».

Рубрики : Власть     29 Dec 2020

Сегодня профиль главы региона все больше заполняется рабочими моментами. Губернатор согласился, что такая тенденция действительно есть, но не из-за нежелания делиться личными кадрами, а из-за отсутствия времени.

- Мне самому не хватает таких фотографий. В выходные, к сожалению, не сфотографировал, как мы играли с семьей в игру по построению городов и захвату территорий. Ни разу в нее не играл, но по наитию выиграл. Получил колоссальное удовольствие. Рассчитываю восполнить пробел и делиться личными фотографиями в новогодние праздники. Буду работать, но буду и с семьей время проводить. Надеюсь покататься на лыжах, - поделился Александр Дрозденко.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+