Жарить шашлыки придется по-новому

По новому документу
костры нельзя теперь разводить при сильном ветре (более 5 м/сек), а сухие
листья можно жечь только в специальной яме или металлической бочке.
Разведение открытого
костра разрешено, но не ближе 20 м от любой постройки, пояснял ранее
нововведения представитель МЧС России Ринат Еникеев. Если в какой-то местности
будет введен противопожарный режим или режим ЧС, то ограничения будут жестче.
Правила будут действовать
до 31 декабря 2026 года включительно.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/01/zharit-shashlyki-s-1-ianvaria-pridetsia-po-novomu.html
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