Жарить шашлыки придется по-новому

Жарить шашлыки придется по-новому

В России с 1 января 2021 года начали действовать новые правила раз-ведения костров на дачах - разводить их можно не ближе 5 метров от построек. Это касается как сжигания мусора, так и мангалов для шашлыков.

Рубрики : Общество     11 Jan 2021

По новому документу костры нельзя теперь разводить при сильном ветре (более 5 м/сек), а сухие листья можно жечь только в специальной яме или металлической бочке.

Разведение открытого костра разрешено, но не ближе 20 м от любой постройки, пояснял ранее нововведения представитель МЧС России Ринат Еникеев. Если в какой-то местности будет введен противопожарный режим или режим ЧС, то ограничения будут жестче.

Правила будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.


"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/01/zharit-shashlyki-s-1-ianvaria-pridetsia-po-novomu.html

Фото pixabay.com

 


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