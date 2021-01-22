Ушла из жизни Галина Стоумова

Галина Ивановна Стоумова родилась 6 ноября 1938 года в Дедовичском районе Псковской области. В 1959 году окончила Всеволожский сельскохозяйственный техникум Ленинградской области по специальности «Зоотехник». В 1974 году окончила Ленинградский сельскохозяйственный институт по квалификации «Ученый-зоотехник».

В 1959 году была направлена по распределению в совхоз «Сланцевский», через пять лет переведена в совхоз «Гатчинский» на должность главного зоотехника, где работала до 1998 года. Высококвалифицированный специалист, отличный организатор много работала по совершенствованию молочного животноводства, улучшению условий труда на фермах. Под руководством Галины Ивановны была внедрена двухсменная организация труда доярок, бригадный и арендный подряд на фермах совхоза.

В 1989 году была избрана Народным депутатом СССР по Гатчинскому избирательному округу № 62. В 1990 году на первом съезде народных депутатов СССР была избрана членом Верховного Совета СССР, работала на постоянной основе членом комиссии по бюджету и финансам. В 1992 году была освобождена от служебных обязанностей в связи с прекращением деятельности Верховного Совета СССР.

С 1998 года по 2005 год трудилась в администрации Большеколпанской волости специалистом по благоустройству. В 2005 и 2009 годах избиралась депутатом Большеколпанского сельского поселения, в 2007 году была избрана представителем в Совет депутатов Гатчинского района.

С 2007 года работала помощником депутата Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Викторовны Бездетко.

За многолетний труд в развитии сельского хозяйства неоднократно награждалась Почетными грамотами. В 1980, 1981 гг. была признана «Лучшим главным зоотехником Гатчинского района», занесена в Книгу Почета. В 1981 г. отмечена Правительственной наградой «орден «Знак Почета». В 1985 г. за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР награждена Бронзовой медалью ВДНХ. В 1988 г. за заслуги в области сельского хозяйства и достигнутые трудовые успехи присвоено Почетное звание «Заслуженный техник РСФСР»

За время работы на Гатчинской земле неоднократно награждалась грамотами за активную общественную деятельность.

Галина Ивановна Стоумова для всех нас была человеком самых высоких принципов, с несгибаемой волей и характером. Человек труда, верный выбранной профессии и своей малой Родине, она сделала многое не только для развития сельского хозяйства, она лично помогла многим своим землякам. Работая в органах местного самоуправления, Галина Ивановна заслуженно носила звание народного избранника – ответственного, внимательного и чуткого.

Для всех нас это большая утрата. Светлая память Галине Ивановне.

Совет депутатов Гатчинского муниципального района

Администрация Гатчинского муниципального района