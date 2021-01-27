В гатчинской библиотеке им. А.С. Пушкина открылась набоковская выставка

Летом с ней с интересом знакомились гости музея, в ноябре выставка прошла в программе кинофестиваля «Литература и кино». Тогда благодаря освещению в прессе и соцсетях она стала предметом интереса Французского набоковского общества, а теперь выставка открылась в районной библиотеке им. А.С. Пушкина в Гатчине, где ее можно увидеть до 18 февраля.

Кстати, рассказ Владимира Набокова «Мадемуазель О» был прочитан ровно 85 лет назад на литературном вечере в Брюсселе. Несмотря на авторское волнение, публичное чтение имело огромный успех. «Мадемуазель О» вместе с рядом других рассказов составили основу автобиографического романа Владимира Набокова «Speak, Memory», вышедшего в 1951 году, а по-русски под названием «Другие берега» – в 1954-м.

Источник: https://vk.com/rozhdestvenomus