В гатчинской библиотеке им. А.С. Пушкина открылась набоковская выставка

Летом с ней с интересом знакомились
гости музея, в ноябре выставка прошла в программе кинофестиваля «Литература и
кино». Тогда благодаря освещению в прессе и соцсетях она стала предметом
интереса Французского набоковского общества, а теперь выставка открылась в
районной библиотеке им. А.С. Пушкина в Гатчине, где ее можно увидеть до 18
февраля.
Кстати, рассказ Владимира
Набокова «Мадемуазель О» был прочитан ровно 85 лет назад на литературном вечере
в Брюсселе. Несмотря на авторское волнение, публичное чтение имело огромный
успех. «Мадемуазель О» вместе с рядом других рассказов составили основу
автобиографического романа Владимира Набокова «Speak, Memory», вышедшего в 1951
году, а по-русски под названием «Другие берега» – в 1954-м.
Источник: https://vk.com/rozhdestvenomus