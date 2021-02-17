Эксперты Кадастровой палаты разъяснят порядок оформления жилых и садовых домов

Чем индивидуальные жилые
дома отличаются от садовых? Зачем нужно оформлять садовую недвижимость? Какие
документы нужны для оформления дома по «дачной амнистии»?
Нововведения в оформлении
индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у граждан большой интерес. На
телефонной консультации эксперты Кадастровой палаты Ленинградской области
подробно расскажут жителям региона о постановке на государственный кадастровый
учет жилых и садовых домов.
Кроме того, специалистам можно
будет задать вопросы об уведомительном порядке при строительстве индивидуальных
жилых и садовых домов.
Задать
свой вопрос можно 19 февраля с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812)
630-40-46.