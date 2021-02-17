Эксперты Кадастровой палаты разъяснят порядок оформления жилых и садовых домов

Эксперты Кадастровой палаты разъяснят порядок оформления жилых и садовых домов

19 февраля Кадастровая палата по Ленинградской области проведет бесплатные телефонные консультации по вопросам постановки на учет индивидуальных жилых и садовых домов. Получить консультацию специалиста Кадастровой палаты можно будет с 11:00 до 13:00 часов.

Рубрики : Общество     17 Feb 2021

Чем индивидуальные жилые дома отличаются от садовых? Зачем нужно оформлять садовую недвижимость? Какие документы нужны для оформления дома по «дачной амнистии»?

Нововведения в оформлении индивидуальных жилых и садовых домов вызывают у граждан большой интерес. На телефонной консультации эксперты Кадастровой палаты Ленинградской области подробно расскажут жителям региона о постановке на государственный кадастровый учет жилых и садовых домов.

Кроме того, специалистам можно будет задать вопросы об уведомительном порядке при строительстве индивидуальных жилых и садовых домов.

Задать свой вопрос можно 19 февраля с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46.

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