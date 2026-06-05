Умники и умницы из Сусанинской школы

Итоги регионального этапа Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники – 2026», проходившей в Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект», огласили под занавес учебного года. Шесть финалистов состязались в знаниях, исследуя историю и культуру этнических меньшинств региона.

Победителем региональных испытаний стала Анастасия Грибова из Сусанинской школы. Десятиклассница одержала абсолютную победу, набрав максимум баллов на всех этапах олимпиады. Уже этой осенью Анастасия отправится в Москву на съемки телепередачи с Юрием Павловичем Вяземским. А в прошлом году Ленинградскую область представлял другой ученик этой же школы – Арсений Гурочкин.

Почему именно Сусанинская школа, единственная в Ленинградской области, уже два года подряд выходит в финал? Откуда вообще берутся «умники»? Кто их готовит?

Секреты успеха

Директор Сусанинской школы Елена Вахрина отметила, что это большая совместная работа. Помощь Арсению Гурочкину и Анастасии Грибовой была оказана всесторонняя.

История академической подготовки олимпиадников началась в Сусанинской школе еще до создания олимпиадного центра.

- Около пяти лет назад, когда нынешние выпускники учились в 7-м классе, педагог Юлия Владимировна Грибова несколько раз успешно направила одаренных детей в областной центр «Интеллект». Юлия Владимировна помогала им во всём: оформить медицинские справки, открыть ссылки и пройти тестирование, а кому-то – собрать портфолио

и написать мотивационное письмо. Ребята приходили к ней на каникулах. И наконец всё чаще стали видеть себя в заветных списках. Для нас это был интересный путь, где ребята могли попробовать свои силы и определиться, в каком направлении развиваться дальше. А мы поняли: раз это хорошо для наших учеников, нужно закрепить всю школьную работу с одаренными детьми за Юлией Владимировной. Когда в школах Гатчинского округа начали активно создаваться олимпиадные центры, вопрос, кому руководить им в Сусанинской школе, не стоял, – рассказывает Елена Вахрина.

Три года назад сусанинские школьники уже участвовали в гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» – писали эссе. Но не прошли дальше. А в прошлом году конкурсом заинтересовался учитель истории и обществознания Алексей Лапиков. Его ученик, десятиклассник Арсений Гурочкин, смог выйти в московский финал.

В школе Арсению создали все условия для целенаправленной подготовки, предложили книги, консультации, определили время для работы в библиотеке.

- Первый этап – эссе. Писал про партизанку Нину Дичеву. Много про нее знал, был в теме, поэтому писалось легко. И я прошел дальше, – вспоминает Арсений. – В областном полуфинале встретились ученики из разных школ региона. Хотя я и допустил много ошибок, но старался и отвечал. Мне повезло: моя фамилия была последней в списке тех, кто был допущен в финал регионального этапа. Там я ответил на все вопросы по истории Великой Отечественной войны и стал победителем.

Темы заключительного этапа конкурсантам озвучили в июне: Симонов, Чайковский, Эпоха Тан. Время на подготовку к финалу – всё лето.

Лица из телевизора

Как признались педагоги из Сусанино, передачу «Умницы и умники» они смотрят вне зависимости от того, кто там выступает. Причем некоторые смотрят регулярно. А когда на экране появился Арсений Гурочкин, эффект был колоссальный.

Прошел почти год, как Арсений вернулся из Москвы. В этом году он уже выпускник школы.

- Любимые школьные предметы – обществознание и математика. Я буду подавать документы в несколько вузов. В числе приоритетных – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Профиль – государственное и муниципальное управление. Точнее, меня интересует молодежная политика. Я уже во всём этом «варюсь» больше года. Молодежная политика – это очень весело и познавательно. Мне нравятся горящие глаза детей, которым интересно узнавать что-то новое. Я готов ради них работать, – говорит Арсений.

Уже этой осенью в Москву на съемки телепередачи «Умницы и умники» отправится 10-классница, отличница и музыкант Анастасия Грибова.

- Мои любимые предметы – история, литература, обществознание, биология. И, наверное, мое профессиональное образование будет гуманитарным – искусствоведение, теория и история искусств, – рассказывает Анастасия.

О проекте «Умницы и умники» Настя узнала, когда в нем участвовал Арсений. А уже в новом сезоне ей с сестрой Ксенией поступило предложение испытать свои силы.

- Я писала эссе про поэта Николая Абрамова. Мы прошли в полуфинал. Тема – история и культура этнических меньшинств Ленинградской области, как и в финале. Я была агонистом, то есть соревнующимся, а моя сестра – теоретиком. Чтение литературы по теме для меня было не самым трудным, но самым затратным по времени. Сразу охватить несколько территорий Ле-нинградской области и несколько этносов было сложно. Много времени занимала систематизация знаний. Но зато теперь я хорошо знаю всё, что проходила по книгам, которые были представлены и которые я прочитала до-полнительно, чтобы больше узнать по этой теме, – рассказывает Анастасия.

Региональный финал был для Насти напряженным, ярким и немного драматичным.

- В этом году финалисты, которые стояли на дорожках, были так хорошо готовы, что знания теоретиков почти не пригодились, – вспоминает Юлия Владимировна Грибова. – В итоге наш регион представляет только один участник. Хотя девочка из Всеволожского района шла с Анастасией вровень. Им дали два дополнительных вопроса. И Настя на них ответила. Эмоции у всех были через край!

Кто побеждает

На вопрос, что важнее для победы в телевизионной олимпиаде: иметь хорошую память и энциклопедические знания или умение анализировать и справляться с эмоциями, Арсений ответил быстро.

- Я думаю, кто больше зазубрил, тот и выиграл. У меня с волнением проблем нет. А вот сидеть над книгами, когда на улице лето, – вот это трудно, – признается Арсений.

Другое мнение у педагогов, готовивших Арсения.

- Эта передача популяризирует знания среди детей. Большую часть информации, которую ребята используют при подготовке, они получают из книг. Наши финалисты ездят в библиотеку, используют книги, предоставленные муниципальным олимпиадным центром «Успех», – отмечает Юлия Владимировна. – Но кроме этого нужно понимать культурные и исторические связи. В финале профессор советовал детям: если не знаете точного ответа, анализируйте то, что есть в голове. На многие вопросы можно ответить чисто интуитивно.

Еще один секрет – целенаправленная подготовка.

- Наш прошлогодний опыт подготовки говорит: не обязательно быть широким эрудитом, достаточно быть узкоспециализированным, но начитанным и насмотренным. Дается конкретный список литературы, по которому нужно готовиться, и более того, именно по ней и задаются вопросы. Не обязательно быть отличником, но интересоваться, например, литературой и историей. Это уже дает шанс пройти конкурсные испытания, – обнадеживает Елена Вахрина.

Второй сезон подряд Сусанино выходит в московский финал Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники»! В сентябре будем болеть за Анастасию Грибову.

Напомним, что победители и призеры федерального этапа олимпиады имеют преимущества при поступлении в МГИМО, а также в другие ведущие вузы страны.

Татьяна Можаева