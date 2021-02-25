Река Колпанка «цветёт и пахнет»?

В
«Гатчинскую правду» обратились читатели: примерно три недели назад в многострадальную
реку Колпанку, протекающую вблизи промзоны «Малые Колпаны», похоже, опять начали
сливать химию. Сильные морозы никак не изменили экологическую ситуацию. Река в
деревне Малые Колпаны опять «бурлит» мутными водами и распространяет неприятный
запах. По наблюдениям местных жителей, особенно - в ночное время. Наблюдать эту
картину можно в переулке Речной у моста через Колпанку.
Река
Колпанка берет исток в Колпанском озере, далее течет через деревню Малые
Колпаны вдоль многоэтажных домов квартала «Речной» в микрорайон Мариенбург,
впадает в реку Теплую, затем в Ижору, которая несет свои воды в Неву.
Загрязнение реки чревато серьезными последствиями для экологии всего региона.
Несколько
лет назад одно из предприятий, находящихся в промзоне вверх по течению, уже
было оштрафовано за загрязнение реки Колпанки канализационными стоками. «Гатчинская
правда» писала об этой проблеме в 2016 году в статье «Загрязнение Колпанки: когда накажут виновных? Тогда после
обращений жителей специалисты контролирующих организаций прошли вдоль Колпанки,
проследили, откуда происходит сброс нечистот, провели необходимые проверки и
наказали виновных. Хоть и не быстро, но утечка неочищенных канализационных
стоков прекратилась. И вот опять - проблема повторяется.
Жители
обратились в единую дежурную диспетчерскую службу Гатчинского района, на
«горячие линии» различных надзорных органов. О результатах мы обязательно
расскажем.
Татьяна
Можаева