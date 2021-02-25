Река Колпанка «цветёт и пахнет»?

В «Гатчинскую правду» обратились читатели: примерно три недели назад в многострадальную реку Колпанку, протекающую вблизи промзоны «Малые Колпаны», похоже, опять начали сливать химию. Сильные морозы никак не изменили экологическую ситуацию. Река в деревне Малые Колпаны опять «бурлит» мутными водами и распространяет неприятный запах. По наблюдениям местных жителей, особенно - в ночное время. Наблюдать эту картину можно в переулке Речной у моста через Колпанку.

Река Колпанка берет исток в Колпанском озере, далее течет через деревню Малые Колпаны вдоль многоэтажных домов квартала «Речной» в микрорайон Мариенбург, впадает в реку Теплую, затем в Ижору, которая несет свои воды в Неву. Загрязнение реки чревато серьезными последствиями для экологии всего региона.

Несколько лет назад одно из предприятий, находящихся в промзоне вверх по течению, уже было оштрафовано за загрязнение реки Колпанки канализационными стоками. «Гатчинская правда» писала об этой проблеме в 2016 году в статье «Загрязнение Колпанки: когда накажут виновных? Тогда после обращений жителей специалисты контролирующих организаций прошли вдоль Колпанки, проследили, откуда происходит сброс нечистот, провели необходимые проверки и наказали виновных. Хоть и не быстро, но утечка неочищенных канализационных стоков прекратилась. И вот опять - проблема повторяется.

Жители обратились в единую дежурную диспетчерскую службу Гатчинского района, на «горячие линии» различных надзорных органов. О результатах мы обязательно расскажем.

Татьяна Можаева