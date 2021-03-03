Фотограф, кассир, сапожник, портной – в регионе выбирают лучших профессионалов

Впервые в конкурсе смогут
участвовать самозанятые граждане. Сегодня в Ленинградской области их уже более
23000.
Регистрация на участие в
конкурсе открыта на главной странице сайта 813.ru. Заявки принимаются до 15
марта. Сами соревнования пройдут 18 и 19 марта, а награждение победителей
состоится в рамках Форума потребительского рынка 19 марта.
Предприятия торговли,
общественного питания и бытовых услуг занимают значительную долю в обороте
малого бизнеса и экономики Ленинградской области в целом. Сегодня в сфере
потребительского рынка региона насчитывается около 15 000 магазинов, более 2
000 кафе, ресторанов, кондитерских и других предприятий питания, около 4 000
предприятий бытового обслуживания.