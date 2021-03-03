Фотограф, кассир, сапожник, портной – в регионе выбирают лучших профессионалов

Фотограф, кассир, сапожник, портной – в регионе выбирают лучших профессионалов

В Ленинградской области стартовал конкурс по профессии в сфере потребительского рынка. В этом году традиционный конкурс пройдет в 7 номинациях. В регионе выберут лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту, пошиву обуви (кожгалантереи), мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного (швею).

Рубрики : Бизнес     03 Mar 2021

Впервые в конкурсе смогут участвовать самозанятые граждане. Сегодня в Ленинградской области их уже более 23000.

Регистрация на участие в конкурсе открыта на главной странице сайта 813.ru. Заявки принимаются до 15 марта. Сами соревнования пройдут 18 и 19 марта, а награждение победителей состоится в рамках Форума потребительского рынка 19 марта.

Предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг занимают значительную долю в обороте малого бизнеса и экономики Ленинградской области в целом. Сегодня в сфере потребительского рынка региона насчитывается около 15 000 магазинов, более 2 000 кафе, ресторанов, кондитерских и других предприятий питания, около 4 000 предприятий бытового обслуживания.

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