О недобросовестных застройщиках и вырубке лесов

Житель села Первомайское приехал из Выборгского района, чтобы лично пообщаться с депутатом Государственной Думы по вопросам работы в населенном пункте жилищно-коммунальных предприятий. По его словам, застройщик жилого массива не желает передавать инфраструктуру на баланс муниципалитету, и в то же время не выполняет свои обязательства по водоотведению и содержанию дорог.

Староста деревни Старое колено Юрий Кучеренко вместе с другими местными жителями поднял вопрос вырубки деревьев для разработки карьера в защитных лесах около населенного пункта.

Вопрос касается не только Кобринского поселения, который представлял Юрий Кучеренко, но и соседнего Вырицкого поселения. Жители утверждают, что в 2018 году комитетом по природным ресурсам Ленинградской области были исключены из проводимых работ по лесохозяйственному регламенту ряд природоохранных мероприятий, зато увеличена интенсивность эксплуатации защитных лесов, в которую входят рубки и разработки карьеров.

По словам обратившихся, ранее у областного комитета по природным ресурсам была четкая позиция по недопущению разработки карьеров в непосредственной близости от населенных пунктов. При этом, перед наступлением нового 2021 года у деревни Новое Колено вырубили часть леса. Как выяснили местные жители, компании-арендатору было выдано разрешение на разработку на данной территории карьера. Свое недовольство сложившейся ситуацией высказали жители не только деревень Новое Колено и Старое Колено, но и других населенных пунктов на общем собрании, которое состоялось на новогодних праздниках. Местные жители ссылаются на постановление правительства РФ № 849, которое гласит, что в противоэрозионных лесах нельзя заниматься разработкой карьера. Люди боятся остаться без воды и зеленых насаждений, вырубка которых уже началась.

Сергей Яхнюк взял вопрос под личный контроль и пообещал обсудить его с представителями комитета по природным ресурсам Ленинградской области.

Жительница дома № 37А по улице Карла Маркса в Гатчине пожаловалась на условия, в которых проживают жильцы многоквартирного дома 1917 года постройки. После водопроводной аварии сотрудники ЖЭУ предложили им вскрыть полы, чтобы отремонтировать трубы, которые пролегают практически в земле, так как в доме нет подвала. В целом, проблема с канализацией, по словам заявительницы, длится уже много лет, и аварийные службы они вызывают регулярно.

Кроме этого, 8-квартирный дом признали аварийным еще до 2000 года и обещали жильцам в течение трех лет предоставить новое жилье. Но по какой-то причине впоследствии дом перестал считаться аварийным. Сегодня их дом стоит в программе капитального ремонта. Кстати, в последний раз его проводили в 1969 году.

Сергей Яхнюк сказал, что жительнице города Гатчины должны выделить временное жилье из маневренного фонда на период ремонта дома. Параллельно необходимо заняться признанием дома аварийным. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, присутствовавший на приеме, обещал лично проконтролировать решение проблемы.

Жители массива «Восточный» в поселке Тайцы обратились по поводу трансформатора, который обеспечивает электричеством жилые дома. Начиная с ноября, устав от перебоев с электричеством, жители самостоятельно занимаются его ремонтом. В середине декабря они обратились в компанию «Ленэнерго» с просьбой принять его на баланс, но пока вопрос остается открытым. За зимний период, который в этом году был по-настоящему холодным, они неоднократно оставались без электричества и, как следствие, отопления.

В целом, жители жилого массива «Восточный», который находится в непосредственной близости от Демидовской усадьбы, столкнулись с большим количеством проблем из-за недобросовестного девелопера – компании «Северная долина», которая осваивает бывшие земли сельхозназначения, «нарезает» участки по 6-7 соток и продает их под ИЖС. Хотя во многих поселениях Ленинградской области и, в частности, Гатчинского района строительство домов под ИЖС возможно только на участках площадью от 10 соток, в границах населенного пункта и только, если это предусмотрено местными правилами землепользования и застройки. Жителям жилого массива «Восточный» даже прописываться в свои дома пришлось через суд.

Сергея Яхнюк отметил, что, если проблему обманутых дольщиков в Ленинградской области уже начали решать и вполне успешно, то вопрос законности организации новых жилых массивов с частными домами пока остается открытым. Инвесторы осваивают земли, продают участки, а потом оставляют новых собственников один на один со своими проблемами, среди которых отсутствие или плохое состояние инженерных сетей и инфраструктуры и дорог, невозможность зарегистрировать дом и многие другие.

- Необходимо поднимать этот вопрос на правительственном уровне, чтобы инвесторы понимали свою ответственность, - сказал Сергей Яхнюк.

Что касается электроэнергии, то депутат Госдумы РФ обещал ускорить решение проблемы.

Жители поселка Вырица обратились к Сергею Яхнюку по вопросу возможного введения моратория на вырубку леса вокруг населенных пунктов в радиусе 10 км – за это ратуют некоторые активисты. По мнению обратившихся, организация столь большой охранной зоны нецелесообразна. Если подобный закон будет введен, то в Гатчинском районе в него попадет треть лесного хозяйства, а именно около 50 тысяч гектар. Это навредит самому лесному фонду. Сегодня арендаторы лесных угодий занимаются санитарной вырубкой леса, освобождая территорию от ветровала, сорных пород деревьев, кустарников. В противном случае уже через несколько лет в леса вокруг населенных пунктов будет просто невозможно зайти, так как они зарастут. Заявители предлагают если и вводить мораторий, то в радиусе одного километра вокруг населенных пунктов, а также провести ревизию лесного фонда.

Сергей Яхнюк согласился с тем, что во всем необходимо искать компромисс, и запланировал обсудить этот вопрос с коллегами.



