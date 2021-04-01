Интерес к ИЖС в Ленинградской области уверенно растёт

По оперативным данным, с
начала 2021 года в Ленинградской области введено 758,7 кв. м жилой
недвижимости. Из них объекты индивидуального жилого строительства составляют
более половины – почти 407 тыс. кв. м
Эта тенденция наметилась
еще в 2019 году, но ввод частных домов стал уверенно лидировать в прошлом году,
с началом пандемии. Сейчас интерес покупателей к ИЖС укрепляется в связи с
ростом стоимости квадратного метра в многоквартирных домах.
Минстрой РФ по поручению
Президента России Владимира Путина поставил перед регионом ориентир по вводу
жилья в 2021 году в объеме 2,27 млн кв. м. На сегодня план выполнен на 33%. При
этом, количество введенного жилья за первые три месяца 2021 года на 34% больше,
чем за аналогичный период предыдущего года.
В целом, в Ленинградской
области сейчас строительство идет на 525 строительных площадках, общая площадь
возводимого жилья – почти 7,6 млн кв. м.