Интерес к ИЖС в Ленинградской области уверенно растёт

По оперативным данным, с начала 2021 года в Ленинградской области введено 758,7 кв. м жилой недвижимости. Из них объекты индивидуального жилого строительства составляют более половины – почти 407 тыс. кв. м

Эта тенденция наметилась еще в 2019 году, но ввод частных домов стал уверенно лидировать в прошлом году, с началом пандемии. Сейчас интерес покупателей к ИЖС укрепляется в связи с ростом стоимости квадратного метра в многоквартирных домах.

Минстрой РФ по поручению Президента России Владимира Путина поставил перед регионом ориентир по вводу жилья в 2021 году в объеме 2,27 млн кв. м. На сегодня план выполнен на 33%. При этом, количество введенного жилья за первые три месяца 2021 года на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В целом, в Ленинградской области сейчас строительство идет на 525 строительных площадках, общая площадь возводимого жилья – почти 7,6 млн кв. м.