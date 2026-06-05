Правительство Ленинградской области и ОАО «РЖД» укрепляют стратегическое партнерство

Подписи под соглашением поставили Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

В рамках нового этапа сотрудничества особое внимание будет уделено развитию пригородного пассажирского сообщения, в том числе дальнейшему расширению тактового движения электропоездов. Успешно реализованные проекты — запуск маршрута Санкт-Петербург – Мельничный Ручей (свыше 6 млн пассажиров за 2025 год), открытие тактового движения Гатчина – Санкт-Петербург (апрель 2026 года), а также реконструкция железнодорожного вокзала станции Токсово с восстановлением исторического облика — подтвердили эффективность партнерства.

«РЖД для 47-го региона — надежный партнер, и наше сотрудничество постоянно развивается, делая жизнь ленинградцев комфортнее. Совместно мы запускаем удобные тактовые маршруты, обновляем инфраструктуру, развиваем пригородные перевозки. Подписанное сегодня соглашение открывает новые возможности для транспортной доступности области и укрепления наших долгосрочных отношений с ОАО "Российские железные дороги"», — отметил Александр Дрозденко.

Дополнительно стороны договорились о продолжении работы по развитию внутреннего туризма, включая назначение ретро-поездов по популярным направлениям, а также о синхронизации планов по жилищной застройке и транспортному обслуживанию в районах области.