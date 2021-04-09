«Книжкина неделя» в детской библиотеке

Открытие Недели детской книги в гатчинской детской библиотеке

началось с небольшого спектакля по книге Хелен Докерти «Научись скорей читать!», который подготовили юные артисты из образцовой театральной студии «Сказка» Центра творчества юных (руководитель В.Н. Александрова).

Сотрудники детской библиотеки разыграли для своих маленьких гостей целую интермедию по мотивам сказки о Красной Шапочке, главным героем которой стал Волк - совсем не злой, но совершенно неграмотный. Впрочем, к концу встречи ситуация исправилась, и Волк написал ребятам настоящее письмо, в котором, правда, перепутал строчки.

Почётным гостем дня открытия Недели детской книги стала детская писательница из Санкт-Петербурга, давний друг детской библиотеки Анна Игнатова. В профессии писателя, как и в любой другой, есть свои секреты. И Анна Игнатова щедро поделилась ими с маленькими читателями, признавшись, что едва ли не самое сложное для писателя — придумать самое лучшее название для своей книги. Вместе с Анной Сергеевной ребята посмотрели весёлый мультик, созданный по мотивам одного из её стихотворений.

Анна Игнатова не только пишет стихи, рассказы и повести, но и творит самые настоящие чудеса из обыкновенного пластилина. На этот раз она привезла в Гатчину выставку своих творческих работ. Изящные цветы и грибочки, ягоды и веточки, весёлые жирафы и мышки, чайный столик с баранками — трудно поверить, что всё это сделано из обыкновенных брусочков пластилина. Теперь эту замечательную выставку может увидеть каждый в читальном зале в часы работы библиотеки.

По уже сложившейся доброй традиции в день открытия Недели детской книги подвели итоги прошлого библиотечного года. Грамотами и книгами современных детских писателей были отмечены самые активные читатели детской библиотеки.

Впереди у юных гатчинцев ещё много интересных событий в рамках Недели детской книги. 8 апреля в библиотеке прошла творческая встреча с гатчинским детским писателем С. Мартыновой. 9 апреля ребята встретятся с писателем Анной Ремез.

В субботу, 10 апреля, пройдет творческая встреча с писателем Кристиной Стрельниковой, которая расскажет о своей новой книге «День глухого кита». В этот же день маленькие друзья библиотеки смогут принять участие в мастер-классе по скрап-букингу, на котором научатся делать обложки для книг. В понедельник, 12 апреля, в детской библиотеке пройдёт творческая онлайн-встреча с детским писателем Анной Анисимовой.

Юлия Лысанюк