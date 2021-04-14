В Гатчине пройдет субботник

Масштабные субботники на
территориях, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» – нововведение этого
года.
В Ленинградской области
они пройдут в 27 городах, где благоустройство общественных пространств
запланировано на 2022 год: Бокситогорске, Всеволожске, Выборге, Гатчине,
Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Отрадном, Подпорожье, Приозерске и в других
населенных пунктах.
Жители смогут не только
привести эти территории в порядок, но и познакомиться с перспективами их
благоустройства. На субботниках им представят детальные дизайн-проекты. Выбрать
лучший проект можно будет на единой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по
30 мая. Проекты, поддержанные жителями, будут реализованы по программе
«Формирование комфортной городской среды» за счет бюджетных средств.
Одним днем субботники в
Ленинградской области не ограничатся. Месячник по благоустройству в регионе
начнется 24 апреля и продлится до 11 июня. В некоторых районах, где позволяет
погода, субботники стартуют уже на этих выходных.
До Дня Победы пройдет
уборка всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений в Ленинградской
области. Второй этап месячника посвящен объявленному в регионе Году Чистой
воды. В середине мая стартует уборка побережья Финского залива и Ладожского
озера, территорий возле рек и озер – Плюссы, Вырицы, Касколовки, Тигоды,
Волхова, Лубьи и других водоемов. Управляющие компании вместе с жителями
организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.