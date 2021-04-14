В Гатчине пройдет субботник

Масштабные субботники на территориях, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» – нововведение этого года.

В Ленинградской области они пройдут в 27 городах, где благоустройство общественных пространств запланировано на 2022 год: Бокситогорске, Всеволожске, Выборге, Гатчине, Кудрово, Лодейном Поле, Луге, Мурино, Отрадном, Подпорожье, Приозерске и в других населенных пунктах.

Жители смогут не только привести эти территории в порядок, но и познакомиться с перспективами их благоустройства. На субботниках им представят детальные дизайн-проекты. Выбрать лучший проект можно будет на единой платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Проекты, поддержанные жителями, будут реализованы по программе «Формирование комфортной городской среды» за счет бюджетных средств.

Одним днем субботники в Ленинградской области не ограничатся. Месячник по благоустройству в регионе начнется 24 апреля и продлится до 11 июня. В некоторых районах, где позволяет погода, субботники стартуют уже на этих выходных.

До Дня Победы пройдет уборка всех мемориалов, памятных мест и воинских захоронений в Ленинградской области. Второй этап месячника посвящен объявленному в регионе Году Чистой воды. В середине мая стартует уборка побережья Финского залива и Ладожского озера, территорий возле рек и озер – Плюссы, Вырицы, Касколовки, Тигоды, Волхова, Лубьи и других водоемов. Управляющие компании вместе с жителями организуют уборку во дворах и на общедомовых площадках.