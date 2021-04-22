Как добиться общественной пользы от мусорной реформы

Слово было дано практикам, а точнее тем, кто в полном объеме испытал мусорную реформу на себе, на своей организации, и у кого есть свои идеи, как получить именно общественную пользу от реформы.

С оценкой хода реформы на территории Гатчинского района выступил заместитель председателя комиссии по экономическому развитию Общественной палаты, учредитель управляющей организации «ЛенСтрой» Егор Мень. Он напомнил об обозначенных государством целях реформы. В первую очередь, это охрана здоровья и благоприятного состояния окружающей среды, экологические и экономические интересы общества. Законом обозначена и последовательность приоритетов. На первом месте - максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение и сокращение образования отходов.

- Ожидаемая общественная польза от реформы – это создание услуги, отвечающей условиям: безвредно, экологично, финансово доступно и не слишком сложно, - сделал вывод Егор Мень.

Исходя из этого, был поднят вопрос об ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки. Опираясь на закон, докладчик доказал, что завод обязан сразу заложить расходы на утилизацию своей продукции в себестоимость в размере предусмотренного норматива утилизации. За счет этих средств должна быть обеспечена либо утилизация, либо оплачен экологический сбор. Причем, производитель, импортер товаров должен сам обеспечивать выполнение нормативов утилизации путем организации собственных объектов по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договоров с оператором по обращению с отходами.

Рассмотрев действующую схему взаимодействия по обращению с отходами, Егор Мень сделал два вывода. Первый – только при оказании коммунальной услуги по обращению с ТКО с раздельным сбором мусора потребители могут рассчитывать на оплату «по факту» домом в целом. Второй – законом предусмотрено предоставление услуги с раздельным сбором, и потребители должны ее получить.

- Улучшению экологической обстановки, а также снижению стоимости услуги для населения по вывозу мусора может способствовать возможность производить расчет стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО на основании реально образуемого объема накопленных отходов, а не по среднему расчетному нормативу. Нельзя просто заниматься захоронением мусора. Будущее за вторичным использованием ТКО. И вопрос раздельного сбора носит ключевой характер, - подчеркнул Егор Мень.

Об успешной практике раздельного сбора рассказала директор управляющей компании «Город» Елена Левина. В многоквартирных домах, которыми занимается компания «Город», раздельный сбор мусора был организован еще в 2014 году. Компания провела разъяснительную работу, люди поняли, насколько это полезно, интересно и экономически выгодно, и активно включились в раздельный сбор.

Региональный оператор эстафету раздельного сбора в Гатчинском районе пока не поддержал. Вместе с тем, как отметил Егор Мень, в соответствии с действующим законодательством внедрение раздельного сбора обеспечивает именно регоператор, в том числе по соглашению с субъектом утверждает «План-график внедрения раздельного накопления по видам отходов».

Когда же начнется раздельный сбор в Гатчинском районе? На приглашение принять участие в круглом столе региональный оператор не отреагировал. А на электронный запрос ответил, что план-график появится после принятия решения о результатах пилотного проекта, который сейчас реализуется в нескольких районах Ленобласти, и будет опубликован на сайте дополнительно.

В связи с тем, что запрос от населения на раздельный сбор вторичного сырья и оптимизацию расходов потребителей существует, участники круглого стола направили в адрес Общественной палаты Ленобласти предложения для рассмотрения, обобщения и принятия последующих решений.

По мнению участников круглого стола, для успешной реформы нужен реалистичный план-график, порядок его исполнения, ответственность за нарушение сроков по аналогии с экологическим сбором. Предлагается предусмотреть в формате документа даты окончательного перехода на раздельный сбор мусора и оплату за него в объеме фактического потребления в разрезе территорий и их видов (городские, сельские поселения, СНТ). Необходима адекватная мотивация регионального оператора, способная обеспечить исполнение им своих обязательств или компенсацию общественного вреда, нанесенного его действиями или бездействием.

С другой стороны, через средства массовой информации, управляющие компании, волонтеров, экологические, молодежные и другие общественные организации Гатчинского района к раздельному сбору нужно подготовить и услугу. Успешным многолетним опытом работы поделилась координатор группы активистов «РазДельный Сбор Гатчина» Елена Емельянова. После чего в формате мозгового штурма все участники предложили свои варианты мотивации и поддержки раздельного сбора мусора жителями.



