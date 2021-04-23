Не дожидаясь, пока дом пойдёт под снос

Не дожидаясь, пока дом пойдёт под снос

Гатчинская прокуратура потребовала расселить аварийный дом в Мариенбурге.

Рубрики : Прокуратура     23 Apr 2021

Как сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения жилищного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в октябре 2020 года многоквартирный дом на улице Рысева, в котором проживает 32 человека, был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок расселения граждан и сноса дома определен до 1 января 2030 года.

Однако в связи с тем, что срок расселения дома не отвечает требованиям разумности, и учитывая техническое состояние дома, городской прокуратурой в адрес главы администрации Гатчинского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представления прокурора срок расселения дома перенесен на более ранний, жильцам предоставлены помещения из маневренного фонда.

Источник: https://epp.genproc.gov.ru

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