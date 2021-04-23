Не дожидаясь, пока дом пойдёт под снос

Как сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской
области, Гатчинской
городской прокуратурой проведена проверка исполнения жилищного
законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.
Установлено,
что в октябре 2020 года многоквартирный дом на улице Рысева, в котором
проживает 32 человека, был признан аварийным и подлежащим сносу. При этом срок
расселения граждан и сноса дома определен до 1 января 2030 года.
Однако в
связи с тем, что срок расселения дома не отвечает требованиям разумности, и учитывая
техническое состояние дома, городской прокуратурой в адрес главы администрации
Гатчинского района внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
По
результатам рассмотрения представления прокурора срок расселения дома перенесен
на более ранний, жильцам предоставлены помещения из маневренного фонда.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru