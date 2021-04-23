Свой бизнес: было бы желание!

Социальный
контракт и другие меры поддержки
Предприниматели, как и
прежде, могут рассчитывать на разнообразную поддержку государства - было бы
желание вести бизнес. Ряд мер поддержки предусмотрен для тех, кто только
готовится к открытию своего предприятия, часть мер пригодится для поддержки
бизнеса, а также для его дальнейшего развития.
Начинающие
предприниматели могут воспользоваться социальным контрактом комитета социальной
защиты населения, субсидией от Центра занятости населения и стартовой субсидией
от администрации Гатчинского района. В этом году из бюджета на эти цели
выделено 1985 тысяч рублей.
Социальный контракт – это
новая мера поддержки, которая предусматривает до 300 тысяч рублей на открытие и
развитие своего дела. По условиям контракта, заявитель должен подтвердить, что
последние три месяца его доход не превышал прожиточный минимум в месяц, и
предоставить бизнес-план на год. На полученные средства можно приобрести любое
оборудование или технику. Через год потребуется подтвердить, что его
ежемесячный доход увеличился и превышает прожиточный минимум.
- Данные условия – более
чем лояльные и подойдут для ведения любого вида бизнеса. Среди тех, кто уже
заключил социальные контракты, были те, кто занимается грузоперевозками,
производством замороженных овощей и фруктов, фотографы, повара, - рассказал
Павел Лукин.
По мере своего
«взросления» предприниматель может рассчитывать на финансовую поддержку от
государства для модернизации своего производства, получение компенсации за
сертификацию, участие в выставках-ярмарках. Среди прочих отдельно можно выделить
64 меры поддержки, предусмотренные для сельхозтоваропроизводителей в отделе по
агропромышленному комплексу Гатчинского района. Это компенсация средств на
покупку зерна, животных, развитие ферм и многое другое.
Сотрудничество
с Фондом
Сегодня с Фондом
поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района сотрудничает
большое количество предпринимателей, которые получают широкий спектр различной
помощи на безвозмездной основе. В основном, это консультативная помощь.
- Наши предприниматели
должны знать все нововведения, связанные с их деятельностью. Поэтому мы всегда
готовы им объяснить те или иные вводимые нормы. Так, после отмены ЕНВД многие
перешли на патентную систему налогооблажения или «упрощенку», мы оказывали им в
этом всю необходимую помощь, - рассказал Павел Лукин.
В Фонде предусмотрены и
платные услуги. Это помощь в регистрации или ликвидации юридического лица,
ведении бухгалтерского учета, ряде юридических услуг и договорном праве.
Стоимость оказания всех платных услуг на порядок ниже, чем в подобных
коммерческих структурах.
Сложности
конкуренции
В поселениях Гатчинского
района предприниматели чаще открывают торговые точки.
Среди проблем, с которыми
сталкиваются предприниматели, Павел Лукин назвал сложности в конкуренции с большими
торговыми сетями. Когда в поселке открывается очередной магазин крупной
торговой сети, соседствующие «местные» продуктовые магазины просто не выживают
и вынуждены закрываться. Бывали ситуации, когда предприниматель выкупал землю,
строил магазин и успешно вел торговлю, но вынужден был закрыться из-за сетевых
магазинов. В результате, семейный бизнес, строящийся годами, затухал.
Влияние
пандемии
В период пандемии
закрылось 144 предприятия, но, по итогам
I квартала 2021 года,
открылось 22 новых и возобновили работу 80 % закрывшихся предприятий. На
сегодняшний день количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло уровня
2019 года и составляет 8899 предприятий.
В этом году, по словам
Павла Лукина, планируется проведение всех конкурсов, ярмарок и праздников,
отмененных в прошлом году из-за пандемии. Это День предпринимателя, День
торговли, весенняя и осенняя ярмарки, а также несколько ярмарок
художественно-народных промыслов. Последние пройдут на территории ООО «ИТА
Конбор» (бывший вещевой рынок на улице Урицкого в Гатчине).
Инкубатор
для бизнесменов
В поселке Тайцы
продолжается реконструкция бизнес-инкубатора для предпринимателей Гатчинского
района. Напомним, инкубатор был закрыт на реконструкцию 10 июля 2020 года.
Строители уже демонтировали старые деревянные перегородки и все инженерные
сети, в процессе – ремонт кровли.
В рамках реконструкции
бизнес-инкубатора запланирован ремонт инженерных сетей, кровли и фасада,
отмостки и крылец, обустройство лифта и пандуса, утепление фасадов, монтаж
системы освещения и видеонаблюдения, увеличение мощности. На прилегающей
территории будет оборудована парковка на 44 места, обустроена контейнерная
площадка, появится площадки для отдыха с малыми архитектурными формами,
предусмотрено озеленение.
Ранее бизнес-инкубатор
всегда пользовался спросом у предпринимателей Гатчинского района, об этом
говорит заполняемость центра до 95 %. После реконструкции часть
предпринимателей обещала вернуться, остальные – уже нет. Но Павел Лукин
убежден, что инкубатор будет востребован, так как здесь создадут максимально
комфортные условия для работы, как с точки зрения современных помещений, так и
с точки зрения арендной платы: в течение трех лет, когда предприниматели могут
арендовать помещение, для них будет действовать льготная ставка.
«Самозанятые»
– новый вид бизнеса
С 2020 года в
Ленинградской области жители могут оформить свою деятельность в качестве
самозанятых. Чтобы считаться самозанятым, необходимо иметь ежегодный оборот
средств менее 2,4 млн рублей, не иметь нанятых сотрудников. Преимущества
самозанятых в том, что они платят меньше налогов (4 % - при расчете с
физическими лицами и 6 % - с юридическими лицами).
Новым режимом самозанятых
поспешили воспользоваться те, кто пока не готов развивать свой микробизнес.
Стоит отметить, что при наличии ИП его необязательно закрывать при переходе на
режим самозанятого предпринимателя.
- Идея – очень хорошая, к
тому же она помогла решить некоторые проблемы, в том числе в сфере
народно-художественных промыслов. Так, мастеру, который шьет кукол, больше не
нужно заниматься юридическими вопросами, регистрироваться как индивидуальный
предприниматель. При этом он может брать деньги за свою работу, выдавать чеки и
так далее, - рассказ Павел Лукин.
- Уверен, что данные
нестыковки будут исправлены. Для самозанятых также будут предусмотрены
различные меры поддержки. Уже сегодня действует льготное кредитование до 500
тысяч рублей, - сказал Павел Лукин.
Всю интересующую
информацию предприниматели могут найти на сайте Фонда поддержки
предпринимательства Ленинградской области (www.813.ru) или на сайте Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района
(www.gatchinskiy.813.ru).
- На сайте областного
фонда собрана исчерпывающая информация, в том числе о мерах поддержки, которые
предоставляет комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области, областная Торгово-промышленная палата, - сказал
Павел Лукин.