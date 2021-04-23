Свой бизнес: было бы желание!

Социальный контракт и другие меры поддержки

Предприниматели, как и прежде, могут рассчитывать на разнообразную поддержку государства - было бы желание вести бизнес. Ряд мер поддержки предусмотрен для тех, кто только готовится к открытию своего предприятия, часть мер пригодится для поддержки бизнеса, а также для его дальнейшего развития.

Начинающие предприниматели могут воспользоваться социальным контрактом комитета социальной защиты населения, субсидией от Центра занятости населения и стартовой субсидией от администрации Гатчинского района. В этом году из бюджета на эти цели выделено 1985 тысяч рублей.

Социальный контракт – это новая мера поддержки, которая предусматривает до 300 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела. По условиям контракта, заявитель должен подтвердить, что последние три месяца его доход не превышал прожиточный минимум в месяц, и предоставить бизнес-план на год. На полученные средства можно приобрести любое оборудование или технику. Через год потребуется подтвердить, что его ежемесячный доход увеличился и превышает прожиточный минимум.

- Данные условия – более чем лояльные и подойдут для ведения любого вида бизнеса. Среди тех, кто уже заключил социальные контракты, были те, кто занимается грузоперевозками, производством замороженных овощей и фруктов, фотографы, повара, - рассказал Павел Лукин.

По мере своего «взросления» предприниматель может рассчитывать на финансовую поддержку от государства для модернизации своего производства, получение компенсации за сертификацию, участие в выставках-ярмарках. Среди прочих отдельно можно выделить 64 меры поддержки, предусмотренные для сельхозтоваропроизводителей в отделе по агропромышленному комплексу Гатчинского района. Это компенсация средств на покупку зерна, животных, развитие ферм и многое другое.

Сотрудничество с Фондом

Сегодня с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района сотрудничает большое количество предпринимателей, которые получают широкий спектр различной помощи на безвозмездной основе. В основном, это консультативная помощь.

- Наши предприниматели должны знать все нововведения, связанные с их деятельностью. Поэтому мы всегда готовы им объяснить те или иные вводимые нормы. Так, после отмены ЕНВД многие перешли на патентную систему налогооблажения или «упрощенку», мы оказывали им в этом всю необходимую помощь, - рассказал Павел Лукин.

В Фонде предусмотрены и платные услуги. Это помощь в регистрации или ликвидации юридического лица, ведении бухгалтерского учета, ряде юридических услуг и договорном праве. Стоимость оказания всех платных услуг на порядок ниже, чем в подобных коммерческих структурах.

Сложности конкуренции

В поселениях Гатчинского района предприниматели чаще открывают торговые точки.

Среди проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, Павел Лукин назвал сложности в конкуренции с большими торговыми сетями. Когда в поселке открывается очередной магазин крупной торговой сети, соседствующие «местные» продуктовые магазины просто не выживают и вынуждены закрываться. Бывали ситуации, когда предприниматель выкупал землю, строил магазин и успешно вел торговлю, но вынужден был закрыться из-за сетевых магазинов. В результате, семейный бизнес, строящийся годами, затухал.

Влияние пандемии

В период пандемии закрылось 144 предприятия, но, по итогам

I квартала 2021 года, открылось 22 новых и возобновили работу 80 % закрывшихся предприятий. На сегодняшний день количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло уровня 2019 года и составляет 8899 предприятий.

В этом году, по словам Павла Лукина, планируется проведение всех конкурсов, ярмарок и праздников, отмененных в прошлом году из-за пандемии. Это День предпринимателя, День торговли, весенняя и осенняя ярмарки, а также несколько ярмарок художественно-народных промыслов. Последние пройдут на территории ООО «ИТА Конбор» (бывший вещевой рынок на улице Урицкого в Гатчине).

Инкубатор для бизнесменов

В поселке Тайцы продолжается реконструкция бизнес-инкубатора для предпринимателей Гатчинского района. Напомним, инкубатор был закрыт на реконструкцию 10 июля 2020 года. Строители уже демонтировали старые деревянные перегородки и все инженерные сети, в процессе – ремонт кровли.

В рамках реконструкции бизнес-инкубатора запланирован ремонт инженерных сетей, кровли и фасада, отмостки и крылец, обустройство лифта и пандуса, утепление фасадов, монтаж системы освещения и видеонаблюдения, увеличение мощности. На прилегающей территории будет оборудована парковка на 44 места, обустроена контейнерная площадка, появится площадки для отдыха с малыми архитектурными формами, предусмотрено озеленение.

Ранее бизнес-инкубатор всегда пользовался спросом у предпринимателей Гатчинского района, об этом говорит заполняемость центра до 95 %. После реконструкции часть предпринимателей обещала вернуться, остальные – уже нет. Но Павел Лукин убежден, что инкубатор будет востребован, так как здесь создадут максимально комфортные условия для работы, как с точки зрения современных помещений, так и с точки зрения арендной платы: в течение трех лет, когда предприниматели могут арендовать помещение, для них будет действовать льготная ставка.

«Самозанятые» – новый вид бизнеса

С 2020 года в Ленинградской области жители могут оформить свою деятельность в качестве самозанятых. Чтобы считаться самозанятым, необходимо иметь ежегодный оборот средств менее 2,4 млн рублей, не иметь нанятых сотрудников. Преимущества самозанятых в том, что они платят меньше налогов (4 % - при расчете с физическими лицами и 6 % - с юридическими лицами).

Новым режимом самозанятых поспешили воспользоваться те, кто пока не готов развивать свой микробизнес. Стоит отметить, что при наличии ИП его необязательно закрывать при переходе на режим самозанятого предпринимателя.

- Идея – очень хорошая, к тому же она помогла решить некоторые проблемы, в том числе в сфере народно-художественных промыслов. Так, мастеру, который шьет кукол, больше не нужно заниматься юридическими вопросами, регистрироваться как индивидуальный предприниматель. При этом он может брать деньги за свою работу, выдавать чеки и так далее, - рассказ Павел Лукин.

- Уверен, что данные нестыковки будут исправлены. Для самозанятых также будут предусмотрены различные меры поддержки. Уже сегодня действует льготное кредитование до 500 тысяч рублей, - сказал Павел Лукин.

Всю интересующую информацию предприниматели могут найти на сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области (www.813.ru) или на сайте Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района (www.gatchinskiy.813.ru).

- На сайте областного фонда собрана исчерпывающая информация, в том числе о мерах поддержки, которые предоставляет комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, областная Торгово-промышленная палата, - сказал Павел Лукин.



