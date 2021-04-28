Гатчинские НКО получили поддержку

В рамках заседания конкурсной комиссией рассмотрены 16 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций, которые предложили свои интересные проекты для реализации на территории Гатчинского района в 2021 году. Руководители организаций-заявителей выступили на заседании с краткой презентацией своего проекта.

Конкурсная комиссия, которую возглавляла заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, поддержала все заявленные проекты, сопроводив одних руководителей рекомендациями, в каком направлении доработать проект, а других предложениями, как успешнее достичь заявленных целей. Общая запрашиваемая сумма из бюджета Гатчинского муниципального района составила более 1,8 млн рублей, в среднем около 117 тысяч рублей на один социальный проект.

Кто получил поддержку?

Многоопытная организация «Планета добра» (руководитель Любовь Ржеусская), уже реализовавшая более двух десятков крупных проектов, готова взяться за новое направление. Проект «Сиверская – территория туризма» направлен на развитие индустрии туризма и отдыха для жителей и гостей Сиверского поселения. Группа из 20 человек, изъявивших желание стать экскурсоводами, узнает историю поселка Сиверский, познакомится с прошлым и настоящим поселения и попробует себя в качестве экскурсовода. В программе курса предполагаются лекции и консультации специалистов по открытию своего дела на этом поприще.

Очень эмоционально и убедительно представила проект «Энциклопедия народного танца: вепсский» активист Школы третьего возраста» Гатчинского района Людмила Семенова. Самое главное, по ее мнению, «вернуть пожилым людям веру в то, что пандемия закончится и впереди все будет хорошо». В рамках проекта будет проходить обуче-ние вепсской вышивке с показом фильма о вепсской культуре и постановкой танца с соблюдением традиций и культурных особенностей народа. Результатом проекта станет изготовление 13 стилизованных костюмов с элементами вепсских орнаментов для участников танца и три выступления в социальных учреждениях с поставленным традиционным танцем.

Бурно обсуждался членами конкурсной комиссии проект «Футбольная команда многодетных мам «Ленинградская семья» (руководитель Анастасия Крылова). На защите проекта руководитель организации «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семьям» Наталья Яковлева отметила, что проект позволит поддерживать благоприятную социальную атмосферу в многодетных семьях и сформировать в общественном сознании позитивный образ многодетной матери как благополучной, активной, успешной женщины, ведущей здоровый образ жизни. В результате проекта должна появиться команда многодетных мам из 15 жительниц Гатчины и района, которая будет трениро-ваться два раза в неделю и участвовать в товарищеских матчах. Средства гранта женщины планируют направить на аренду зала в удобное для команды время.

«Синтез-студия МОСТ» получила поддержку на реализацию проекта «Детская киностудия «Коммунар-фильм» (руководитель Ирина Гулимова). В рамках проекта студийцы 10-16 лет учатся использовать современные гаджеты с пользой для дела. В результате должны появиться телеспектакль, вокальный клип и рекламный ролик. Занятия планируются три раза в неделю – это репетиции, обучение, съемка, монтаж.

Проект «Мы этой памяти верны» представил житель поселка Сиверский Даниил Щербатых и Общественный фонд содействия развитию Ленинградской области. В рамках проекта в этом году вдобавок к традиционной программе Дня Победы поселок Сиверский и его гостей ожидает новое праздничное мероприятие. На средства гранта планируется провести театрализованную военно-историческую реконструкцию, посвященную Великой Отечественной войне, с участием петербургского театра.

Проект «Близкие люди» Центра досуга и развития «Калина» (руководитель Юлия Ногина) направлен на активизацию, поддержку и восстановление жизненных сил детей и взрослых с особыми возможностями здоровья, повышение психологического комфорта. Реализация проекта включает в себя занятия адаптивной физкультурой, сенсорной интеграцией, реабилитационным фитнесом, консультации специалистов. Завершением проекта станет праздник-фестиваль «Близкие люди».

Межрегиональная социальная культурно-просветительская общественная организация «Александровское собрание» в этом году реализует проект «С именем Александра Невского» (руководитель Вера Столяренко). В рамках проекта, призванного объединить разных людей в общем деле, будет облагорожена прилегающая территория и общественное пространство храма во имя св. Александра Невского (д. Александровка), планируется проведение тематических экскурсий для участников проекта, а также краеведческие беседы, обновление музейной экспозиции. Завершится проект праздничным концертом с мастер-классами, ярмаркой, посвященным празднованию 800-летию со дня рождения св. Александра Невского.

В рамках проекта «Путь, истина и жизнь» культурно-просветительское объединение «Облако» (руководитель Анна Абикулова) будут сняты видеоролики, которые позволят жителям Гатчины и района познакомиться с опытом духовного пути и обретения веры священнослужителей и общественных деятелей.

Татаро-Башкирское общество «Юлдаш» («Попутчик») организует Дни татаро-башкирской культуры в городе Гатчине (руководитель проекта Рената Байтемирова). В рамках проекта запланированы: выставка полотен татарского живописца, презентация книг татарского писателя и поэта (с автограф-сессией), проведение мастер-класса «Татар-ская рукодельница», просмотр фильмов и проведение большого праздничного концерта. Проект посвящен 20-летию создания общества «Юлдаш».

Центр досуга и развития «Акуна Матата» защитил проект «Мама-Тайм» (руководитель Ирина Кириллова). Это «перезагрузка» для мам, воспитывающих особенных детей, и многодетных мам. В рамках проекта будут проведены творческие мастер-классы, семейные праздники и кон-курсы, экскурсии по городу, фотосессии, мероприятия и встречи, направленные на укрепление здоровья. Завершится проект финальным праздником красоты и талантов.

Одобрен проект «Волонтеров Победы» - «Хранители истории» (руководитель, муниципальный координатор движения Екатерина Смирнова). Проект направлен на популяризацию патриотического добровольчества в Гатчинском районе. В рамках проекта будут проведены обучающие семинары для волонтеров по работе с ветеранами и повышению уровня исторических знаний, субботники по благоустройству памятных мест, всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти», волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая.

Субсидию на реализацию проекта «Почетный караул «Пост №1» получило военно-патриотическое объединение «Отчий Край». Ключевые мероприятия проекта – участие в празднике День Победы в Гатчине, смотре-конкурсе почетных караулов «Спасская башня детям» в Москве, международном слете «Православный воин» в Нижнем Новгороде. Проект представила студентка Василиса Новикова.

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» получила финансовую поддержку на реализацию проекта «Эко-Ёжик в Гатчинском районе» (руководитель Инга Тюкавина). В рамках проекта планируется обучить инициативные группы для проведения занятий «Эко-Ёжик» в сельских школах в качестве теоретической базы эко-просвещения, а также организовать в школах пункты сбора батареек, «Крышечек ДоброТЫ», макулатуры и ПЭТ-бутылок.

Проект «На просторах Гатчинской земли» Центра культуры ингерманландских финнов «ХАТСИНА» (руководитель Нина Аниконова) предполагает презентацию книги «Финские волшебные сказки», литературный мастер-класс по сюжету известных детских книг финской писа-тельницы Туве Янссон «Истории о муми-троллях» с театрализованной постановкой для детей, участие в программе празднования 150-летия Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.

Единогласно был поддержан проект «Теплый дом» - 20 лет вместе!» Фонда многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» (руководитель Лариса Калинина). В честь юбилея планируется большой и теплый праздник для семей с детьми в кинозале «Победа».



