Ветераны принимали поздравления

Со словами поздравления с Днем Победы к ветеранам обратились глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина, Татьяна Бездетко и Сергей Коняев, председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

«Спасибо вам, дорогие ветераны, за возможность жить сегодня, за мирное небо, за свободу. Велика цена Победы – десятки миллионов людей, отдавших свои жизни, сотни разрушенных городов и деревень. Сегодня мы склоняем головы в память о погибших, низкий поклон всем тем, кто сражался на фронте, кто трудился в тылу, кто защищал город Ленинград. Слишком высока цена победы, высока ответственность на нас, ныне живущих – еще больше укреплять могущество и процветание нашей великой страны. Наша миссия сегодня – сохранить историческую правду. Спасибо ветеранским организациям и педагогам за большую патриотическую работу, спасибо нашим предприятиям за помощь в поддержании памятных мест и мемориалов, спасибо всем, кто свято хранит память о Великой Победе», - сказала Людмила Нещадим.

К поздравлениям присоединились творческие коллективы города. А в завершении концерта руководителям первичных организаций советов ветеранов района и города вручили благодарственные письма за большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.