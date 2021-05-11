Литературный конкурс «ВОвремя» стартует в Ленинградской области

Желающие испытать свои силы в творческом состязании должны подготовить рассказ, стихотворение, очерк, зарисовку, статью или эссе объемом не более 10 тысяч знаков и направить его до 1 июня на электронный адрес vovremyakonkurs@yandex.ru.

Победителей ждут денежные призы в размере 300 тысяч рублей за первое место. Автор, чья работа займет второе место, получит 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.

Конкурс организован Ленинградской областной универсальной научной библиотекой совместно с Петербургским домом писателя.