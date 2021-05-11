Литературный конкурс «ВОвремя» стартует в Ленинградской области

Желающие испытать свои
силы в творческом состязании должны подготовить рассказ, стихотворение, очерк,
зарисовку, статью или эссе объемом не более 10 тысяч знаков и направить его до
1 июня на электронный адрес vovremyakonkurs@yandex.ru.
Победителей ждут денежные
призы в размере 300 тысяч рублей за первое место. Автор, чья работа займет
второе место, получит 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей.
Конкурс организован
Ленинградской областной универсальной научной библиотекой совместно с
Петербургским домом писателя.