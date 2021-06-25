Форум «Ладога» перенесен

Такое решение принято оргкомитетом форума
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимся
распространением коронавирусной инфекции.
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Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» переносится на более поздний срок.
Такое решение принято оргкомитетом форума
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимся
распространением коронавирусной инфекции.
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