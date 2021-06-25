Форум «Ладога» перенесен

Такое решение принято оргкомитетом форума в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.

О датах и формате форума организационный комитет объявит дополнительно на официальном сайте проекта https://ladogaforum.com.