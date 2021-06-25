Форум «Ладога» перенесен

Форум «Ладога» перенесен

Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» переносится на более поздний срок.

Рубрики : Молодежь     25 Jun 2021

Такое решение принято оргкомитетом форума в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и продолжающимся распространением коронавирусной инфекции.

 О датах и формате форума организационный комитет объявит дополнительно на официальном сайте проекта https://ladogaforum.com.

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