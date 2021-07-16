Слаженное пение девушек, одетых в народные костюмы, и подпевающих парней в украшенных вышивкой рубахах, – русская песня так проста и красива, что её слушание сродни любованию природой – родной, кроткой и загадочной. Народные песни и свадебные приговоры в исполнении студенческого фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории (СПбГК) им. Н.А. Римского-Корсакова (худ. руководитель – Галина Владимировна Лобкова) перемежались комментариями студентов, представлявших свои работы. В день экзамена Ксения Кебрякова, студентка четвёртого, выпускного, курса отделения этномузыкологии СПбГК, встала пораньше – нужно не опоздать, ведь она живёт в Гатчине. И её экзаменационная работа – «Играйте веселее» – была посвящена гатчинскому краю, а именно реконструкции песен старинного свадебного обряда Гатчинского района (на основе архивных звукозаписей). О таком необычном исследовании, о фольклоре вообще и о личном к нему отношении мы расспросили Ксению.

- Ксения, почему Вы решили поступать именно на фольклорное отделение?

– Поступать на отделение этномузыкологии я решила за два месяца до вступительных экзаменов. Вообще заниматься фольклором я начала с 10 лет в коллективе Гатчинского городского Дома культуры «Коляды», и мне там очень понравилось. Где-то с 13 лет я уже чётко понимала, что фольклор – это то, с чем я хотела бы связать свою жизнь. Но, конечно же, ни о какой Консерватории речи не шло – ведь это лучший музыкальный вуз Санкт-Петербурга, а моё музыкальное образование ограничивалось музыкальной школой. Но, побывав на дне открытых дверей СПбГК и на консультации у Галины Владимировны Лобковой, я твёрдо решила, что буду поступать только в Консерваторию, даже если не получится сделать это сразу. Готовясь к поступлению, я занималась с преподавателем дополнительно. Так, окончив школу в 17 лет, я стала студенткой Санкт-Петербургской консерватории.

- Типичный студент отделения этномузыкологии СПбГК - это человек, который интересуется фольклором, но в остальном отдаёт дань современности, с ее гаджетами, модой и т.д.? Или это человек, для которого фольклор - нечто большее?

-Типичный этномузыколог, конечно, пользуется всеми технологиями XXI века, интересуется модой и на улице его невозможно отличить от других людей, но фольклористы любят и знают русскую культуру и, что самое главное, сохраняют и пропагандируют её. Безусловно, фольклор для этномузыколога является частью жизни: кто однажды прикоснулся к подлинной народной культуре, уже от неё не уходит.

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем исследовании – реконструкции свадебного обряда Гатчинского района.

- На протяжении четырёх лет я изучала музыкальный фольклор Гатчинского района по архивным аудиозаписям. С 1972 по 1981 гг. эти записи делали в экспедициях несколько собирателей: Анатолий Михайлович Мехнецов - глава научно-фольклористической школы СПбГК, а также выпускники консерватории и участники первого состава Фольклорного ансамбля Консерватории - Л.Н. Иванищенко, А.Н. Захаров, М.Б. Сингатулина (Аркадова), Г.А. Аркадов. В дипломной работе я исследовала свадебные песни, описывая и музыкальные особенности, также представила реконструкцию хода свадебного обряда, восстановленную по репортажам, подробно раскрыла историю собирания фольклора на территории Гатчинского района.

- С чем была связана идея собирателей организовать экспедицию в Гатчинский район, в деревни Воскресенское, Кобрино, Покровка?

- Эти места связаны с А.С. Пушкиным и няней поэта – Ариной Родионовной. Как известно, в церкви села Воскресенское венчались родители поэта, а в Кобрино находится мемориальный домик няни. Арина Родионовна – одна из хранительниц народной песни, народной сказки - оказала огромное влияние на творчество поэта. Александр Сергеевич не раз обращался к фольклору. Гатчинские материалы проливают свет на один из возможных источников вдохновения поэта. Для старинной песенной традиции Гатчинского района характерен, среди прочего, раёшный стих – древнейшая форма народного «свободного» стиха, и именно раёшным стихом написана «Сказка о попе и работнике его Балде».

- Какие ещё открытия были сделаны в тех экспедициях?

- В центральных деревнях Гатчинского района филолог Людмила Николаевна Иванищенко записала более двадцати свадебных напевов, многочисленные приговоры сватов и дружек, фрагменты сольных и групповых причитаний и, что самое ценное, подробные репортажи о свадебном и других - календарных - обрядах, а также праздниках и трудовых обычаях. В деревне Лампово в 1981 году были записаны свадебные сольные причитания, которые значительно дополнили картину. В экспедиции Алексея Николаевича Захарова в южной части района также были записаны многочисленные свадебные песни и причитания и продолжительные рассказы о старинной свадьбе.

- А каким был свадебный обряд Гатчинского района?

- Его средоточием были песни. Всё начиналось с причитаний – ведь невесту в старину собирали замуж, как на тяжёлый подвиг. Ведя девушку из бани в дом, девушки протяжно причитали: «Да не марозь-ка, родна матушка. Да не марозь-ка, роднай батюшка, да без марозу сердце вымерзла, да без частых дажжей лицо вымала. Тибе спасиба, роднай батюшка, да за тваю за тёплу баенку, тибе спасиба, родна матушка, да за тваю за скатерёдачку».

После этого следовала «последняя вечёрка», которую устраивали в доме невесты. На вечёрку приходили с друзьями, девушки устраивали небольшое застолье, все плясали кадриль. Любой человек мог прийти сюда, но танцевать и садиться за стол могли только приглашённые. Затем девушки оставались на ночь в доме невесты.

Утром свадебного дня невеста прощалась с девичьей «крáсотой» (её символом в Гатчинских деревнях был банный веник, украшенный лентами). После этого в доме невесты мать благословляла её иконой, а девушки пели песню «Недолечко веночку», символизирующую скорый переход невесты в новую семью.

Затем следовал выкуп. Исполнители из д. Озерешно вспоминали, что жених выкупать невесту не приезжал, а отправлял дружек (с невестой они встречались только по дороге к венчанию). Во время выкупа между «поезжанами» и девушками со стороны невесты завязывался интересный диалог, в котором девушки всячески показывали своё превосходство, высмеивая дружек и родню жениха:

«Аткуда у вас гости панашли-панаехали?

С гарадов ли гаражаныих,

С лугов ли лужаных,

С силов ли силяных?

Дайтя им ложки берещаныи,

Налейте им щей в чирипицу,

Пускай аны напьюца да наидяца,

Да с нами девушками сгаварятца,

А ни сгаварятца, то залатой казной откупятся [отплатятца]».

Девушки пели дружкам специальную песню: «Дружки хорошие, дружки пригожие, играйте веселея! Просим дайте, дружиньки, дару великую, играйте веселея! Одну гривну золату, а другу серебряну, играйте веселея!» До выкупа невесту никому не показывали, девушки загораживали её от дружек, заслоняя собой.

После венчания молодых встречали весёлой песней «Стучит, гремит земля», а родители благословляли молодожёнов иконой и хлебом. Кульминацией свадебного торжества было застолье в доме жениха, на котором девушки пели величальные песни всем гостям.

- Ксения, а кроме свадебного обряда, есть ли другие ценные фольклорные находки в Гатчинском районе?

- Конечно, кроме свадебного обряда в Гатчинском районе были записаны и другие фольклорные жанры, но свадебный обряд представлен наиболее полно. В Гатчинском районе записаны лирические, хороводные и плясовые песни, частушки. Из календарных жанров фольклора в Лампово, Озерешно и Ольховце был записаны колядки.

- А как находят «хранителей песен»?

- Конечно, в 1970-80-х годах это было проще, чем сейчас. Практически все жители деревни ещё хранили в памяти то время, когда традиция жила. Если они сами не знали песен, то точно могли подсказать, кто из жителей деревни умеет петь. Сейчас всё гораздо сложнее – найти людей, которые могут что-то вспомнить и спеть – это большая редкость.

- А сейчас выезжают экспедиции?

- Да, практика выездных экспедиций пока ещё есть. Даже если песен уже не поют, то исполнители делятся рассказами из жизни и воспоминаниями о своём детстве, что тоже очень ценно.

- Ксения, Вы занимались именно реконструкцией песенного свадебного обряда. Как вернуть его в народ? Сделать так, чтоб традиция стал живой, не угасла?

- Я не думаю, что есть возможность вернуть в народ ушедшие традиции. Современный человек всё равно живёт совсем другой жизнью, и вместить в неё фольклор не всегда просто. Но в наших силах сделать так, чтобы люди знали и помнили традиции.

- Могу сказать, что побывав на концерте вашего коллектива несколько лет назад, я была под впечатлением, также и моя дочь одиннадцати лет. Однако фольклор сродни серьёзной живописи для человека неискушённого. Как развить в себе понимание красоты фольклора?

- Думаю, что понимания фольклора можно достигнуть, только в него погрузившись. Ведь фольклор – это жизнь народа, наших предков. В наше время существует множество фольклорных фестивалей и праздников, которые и направлены на то, чтобы привлекать людей, интересующихся русской традиционной культурой.

- Многие русские народные песни могут казаться слушателям несколько монотонными, однообразными. Изначально народные песни исполнялись без сопровождения, это так?

- Здесь нужно понимать, что русская традиционная культура очень богата и разнообразна – музыка сопровождала крестьянина всю его жизнь, у каждого жанра есть своя определённая и совершенно чёткая функция. Действительно, большинство песен исполняются без музыкального сопровождения. Монотонными и однообразными могут показаться лирические песни – в них человек изливает свою душу и, чаще всего, они имеют печальный характер. Но есть и плясовые, шуточные песни, которые исполнялись на гуляньях, во время общего веселья и под музыкальные инструменты.

- А как влияет давняя «дружба» с фольклором на жизнь студентов или участников фольклорных коллективов? Наверняка кто-то уже справлял свадьбы, например. Они проходили по старинным обычаям, в сопровождении старинных песен?

- Конечно, такой опыт был и достаточно распространен среди фольклористов. Совсем недавно я побывала на фольклорной свадьбе девушки, окончившей отделение этномузыкологии. Это было просто замечательно: всё время звучали свадебные песни, все обряды были воссозданы в реальности – причитание невесты, благословение матери, выкуп, венчание и свадебный пир. А традиционную гатчинскую свадьбу играли участники фольклорного ансамбля «Коляды».

- Что Вы посоветуете родителям, которые хотели бы приобщать своих деток к народной культуре?

- В Гатчинском районе есть замечательный фольклорный коллектив «Коляды», руководителями которого являются Дмитрий Борисович Цуварев и Лидия Васильевна Румянцева. Именно в этом коллективе мне привили любовь к народной культуре и русской песне.

- Ксения, спасибо большое за беседу. Желаем Вам творческих успехов на пути сохранения народных традиций!

Беседовала Полина Степанова