Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

29.07.2021г. с 09:00 до 12:00
Большеколпанское СП:
п. Большие
Колпаны
ул.
Старая, Средняя, Восточный пер-к
29.07.2021г. с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
Большие Слудицы,
Малые Слудицы,
Станция Слудицы,
Введенское,
Борисово,
Порожек,
Савкино,
Клетно,
Хаймино
29.07.2021г. с 10:00 до
17:00
Сиверское ГП:
Куровицы
29.07.2021г. с 10:00 до 16:00
Пудостьское СП:
д. Большое
Рейзино,
п. Пудость
ул. Половинкиной, Зайончковского, Молодежная, Солнечная, Автозаправка
29.07.2021г. с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Суйда
29.07.2021г. с 10:00 до 17:00
Дружногорское ГП:
д. Изора,
д. Лязево,
д. Протасовка
29.07.2021г. с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п.
Елизаветино
д.
Новая
29.07.2021г. с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
Войсковицы
ул. Грунева, Клубный пер., Озерная, Луговая, Манина