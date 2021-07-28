Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Где завтра отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     28 Jul 2021

29.07.2021г. с 09:00 до 12:00

Большеколпанское СП:

п. Большие Колпаны

ул. Старая, Средняя, Восточный пер-к

 

29.07.2021г. с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

Большие Слудицы,

Малые Слудицы,

Станция Слудицы,

Введенское,

Борисово,

Порожек,

Савкино,

Клетно,

Хаймино

 

29.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

Куровицы

 

29.07.2021г. с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино,

п. Пудость ул. Половинкиной, Зайончковского, Молодежная, Солнечная, Автозаправка

 

29.07.2021г. с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Суйда

 

29.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Дружногорское ГП:

д. Изора,

д. Лязево,

д. Протасовка     

 

29.07.2021г. с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино

д. Новая

д. Шпаньково частично

 

29.07.2021г. с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

Войсковицы

ул. Грунева, Клубный пер., Озерная, Луговая, Манина

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