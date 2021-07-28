«Лесная сказка»: добро пожаловать или посторонним вход воспрещён

Да, согласно
противоэпидемическим нормам, наполняемость лагеря – 75%. Никаких посещений и
родительских дней. Все концерты, праздники транслируются онлайн. Персонал
безотлучно проживает в лагере – это, своего рода, карантин.
В «Лесной сказке» –
четыре летних смены, с 29 мая по 26 августа, каждая смена длится 21 день.
Сейчас в лагере отдыхает 163 ребенка, половина из них – дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Кроме того, за это лето в «Лесной сказке» отдохнут
шесть детей-инвалидов. Некоторые – с сопровождением.
«Лесная сказка» принимает
ребят из Гатчинского района и Ленинградской области в возрасте от 6 до 16 лет.
В лагере – восемь отрядов, сформированных по возрасту, 20 воспитателей и
вожатых, постоянно дежурят врач и медсестра, обслуживающий персонал.
Карантин есть карантин:
на время пребывания в лагере контакты с внешним миром исключены, «передачки»
передавать нельзя. Да это и не нужно, в лагере – пятиразовое питание: завтрак,
обед, полдник и два ужина.
Временная изоляция не
мешает полноценным прогулкам: территория лагеря занимает более девяти гектаров.
Живописный холмистый ландшафт, с клумбами, газонами, садовыми фигурами,
дорожками для катания на велосипедах. Лагерь расположен в парковой зоне в
отдалении от автомагистралей, и недаром он считается оздоровительным. Кругом –
зелень, тенистые аллеи, лужайки, скамейки и чистый воздух. К 75-летию Победы на
центральной дорожке была создана Аллея славы с портретами гатчинских героев,
воинский мемориал.
Как рассказал директор
«Лесной сказки» Сергей Васильевич Попков, на этот сезон составлен план
мероприятий на тему «Волшебный мир научных приключений». А вообще, в лагере
постоянно работают кружки по интересам: основы лазерной резки, робототехника,
хореография, рисование и лепка, нетрадиционное рисование – эбру, оригами,
кружок «Юный эколог», спортивные секции. В лагере работает с детьми
педагог-психолог. Есть свой огород с теплицами, сад.
Пользование мобильными
телефонами ограничено в пользу игр на свежем воздухе.
- Мы делаем все, чтобы у
ребят был хороший, запоминающийся летний отдых, но режим изоляции приходится
соблюдать, – поясняет Сергей Васильевич. – Никаких посещений; церемонии
торжественного открытия и закрытия смены, творческие выступления ребят
транслируются родителям с помощью интернета. Традиционные поездки, экскурсии
отменены. Во всех помещениях расставлены санитайзеры, воздухоочистители.
Большую часть мероприятий стараемся проводить на улице – благо, погода
позволяет. Даже при столовой есть открытая веранда.
В лагере – несколько спортивных
площадок, сцена и концертный зал под отрытым небом, теннисные столы, велосипеды
на велопарковке. Есть амфитеатр, где проводятся лагерные костры – куда же в
лагере без костра?
Как пояснил Сергей
Попков, приобретать путевку на летнюю смену лучше заранее, в январе-феврале –
лагерь пользуется большой популярностью. И дети, и родители остаются довольны;
многие ребята приезжают из года в год.
- Оформить путевку можно
на сайте лагеря: lesnaia-skazka.site, – говорит Сергей Васильевич. – Есть два
варианта проживания: в летних домиках и в коттеджах повышенной комфортности.
Смена в летнем домике (WC и душ в отдельном здании) стоит 30700 рублей. Путевка
в корпус повышенной комфортности (со всеми удобствами) – 38100 рублей.
Компенсация для жителей Ленобласти составляет 17199 рублей.
В «Лесной сказке» есть
осенние и зимние смены, в том числе для одаренных детей, для спортсменов.
К следующему лету
планируется реновация: благоустройство той части территории, которая еще не
приведена в порядок. А также будут капитально отремонтированы и введены в
эксплуатацию два корпуса – медицинский и спальный. Медицинский изолятор в
лагере работает и сейчас, но, к счастью, все время пустует. Чего не скажешь об
игровых и спортивных площадках и кружках. Ребята с удовольствием танцуют,
рисуют, создают свои шедевры под руководством наставников. Коронавирус здесь
живет в единственном – гигантском – экземпляре: в виде модели, созданной руками
ребят на станке для лазерной резки. Ковид фанерный и для окружающих не опасен.
Но его прототип диктует свои правила: ознакомиться с лагерной жизнью «Лесной
сказки» нынче можно только в дистанционном формате.