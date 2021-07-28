«Лесная сказка»: добро пожаловать или посторонним вход воспрещён

Да, согласно противоэпидемическим нормам, наполняемость лагеря – 75%. Никаких посещений и родительских дней. Все концерты, праздники транслируются онлайн. Персонал безотлучно проживает в лагере – это, своего рода, карантин.

В «Лесной сказке» – четыре летних смены, с 29 мая по 26 августа, каждая смена длится 21 день. Сейчас в лагере отдыхает 163 ребенка, половина из них – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, за это лето в «Лесной сказке» отдохнут шесть детей-инвалидов. Некоторые – с сопровождением.

«Лесная сказка» принимает ребят из Гатчинского района и Ленинградской области в возрасте от 6 до 16 лет. В лагере – восемь отрядов, сформированных по возрасту, 20 воспитателей и вожатых, постоянно дежурят врач и медсестра, обслуживающий персонал.

Карантин есть карантин: на время пребывания в лагере контакты с внешним миром исключены, «передачки» передавать нельзя. Да это и не нужно, в лагере – пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник и два ужина.

Временная изоляция не мешает полноценным прогулкам: территория лагеря занимает более девяти гектаров. Живописный холмистый ландшафт, с клумбами, газонами, садовыми фигурами, дорожками для катания на велосипедах. Лагерь расположен в парковой зоне в отдалении от автомагистралей, и недаром он считается оздоровительным. Кругом – зелень, тенистые аллеи, лужайки, скамейки и чистый воздух. К 75-летию Победы на центральной дорожке была создана Аллея славы с портретами гатчинских героев, воинский мемориал.

Как рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Васильевич Попков, на этот сезон составлен план мероприятий на тему «Волшебный мир научных приключений». А вообще, в лагере постоянно работают кружки по интересам: основы лазерной резки, робототехника, хореография, рисование и лепка, нетрадиционное рисование – эбру, оригами, кружок «Юный эколог», спортивные секции. В лагере работает с детьми педагог-психолог. Есть свой огород с теплицами, сад.

Пользование мобильными телефонами ограничено в пользу игр на свежем воздухе.

- Мы делаем все, чтобы у ребят был хороший, запоминающийся летний отдых, но режим изоляции приходится соблюдать, – поясняет Сергей Васильевич. – Никаких посещений; церемонии торжественного открытия и закрытия смены, творческие выступления ребят транслируются родителям с помощью интернета. Традиционные поездки, экскурсии отменены. Во всех помещениях расставлены санитайзеры, воздухоочистители. Большую часть мероприятий стараемся проводить на улице – благо, погода позволяет. Даже при столовой есть открытая веранда.

В лагере – несколько спортивных площадок, сцена и концертный зал под отрытым небом, теннисные столы, велосипеды на велопарковке. Есть амфитеатр, где проводятся лагерные костры – куда же в лагере без костра?

Как пояснил Сергей Попков, приобретать путевку на летнюю смену лучше заранее, в январе-феврале – лагерь пользуется большой популярностью. И дети, и родители остаются довольны; многие ребята приезжают из года в год.

- Оформить путевку можно на сайте лагеря: lesnaia-skazka.site, – говорит Сергей Васильевич. – Есть два варианта проживания: в летних домиках и в коттеджах повышенной комфортности. Смена в летнем домике (WC и душ в отдельном здании) стоит 30700 рублей. Путевка в корпус повышенной комфортности (со всеми удобствами) – 38100 рублей. Компенсация для жителей Ленобласти составляет 17199 рублей.

В «Лесной сказке» есть осенние и зимние смены, в том числе для одаренных детей, для спортсменов.

К следующему лету планируется реновация: благоустройство той части территории, которая еще не приведена в порядок. А также будут капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию два корпуса – медицинский и спальный. Медицинский изолятор в лагере работает и сейчас, но, к счастью, все время пустует. Чего не скажешь об игровых и спортивных площадках и кружках. Ребята с удовольствием танцуют, рисуют, создают свои шедевры под руководством наставников. Коронавирус здесь живет в единственном – гигантском – экземпляре: в виде модели, созданной руками ребят на станке для лазерной резки. Ковид фанерный и для окружающих не опасен. Но его прототип диктует свои правила: ознакомиться с лагерной жизнью «Лесной сказки» нынче можно только в дистанционном формате.



