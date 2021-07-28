В Гатчине и районе – 22 новых заболевших COVID-19

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у 22 жителей Гатчины и района в следующих населенных
пунктах:
-
Гатчина – 9
-
Кобралово – 1
- Малое
Верево – 1
- Коммунар
– 2
-
Елизаветино – 1
- Новый
Свет – 1
- Дружная
Горка – 1
- Мыза-Ивановка
– 1
- Вайя
– 2
-
Луйсковицы – 2
-
Пудость – 1
Всего
в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была
подтверждена у 7488 человек, 6445 – 86,1% – выздоровели, скончались 343 человека.
В
Ленинградской области по данным на 28 июля за период с марта 2020 года коронавирусная
инфекция диагностирована у 55365 человек, 46474 поправились, 2057 заболевших
скончались.
Самым
надежным способом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По
данным на 25-е июля, в Ленинградской области вакцинировано 394280 человек. В
регион поставлено 472698 комплектов вакцин.
В
подразделениях Гатчинской КМБ открыта вакцинация от COVID-19 для граждан старше
18 лет препаратом ГамКовидВак (Спутник V). В Гатчине и районе прививки против
новой коронавирусной инфекции можно сделать: во взрослой поликлинике на
Урицкого, 1, в поликлинике «Аэродром», в отделении врачей общей практики №1 в
Мариенбурге, в ТРК «Кубус» и ТРК «Пилот», а также в Коммунаровской городской
поликлинике, поликлиниках Вырицкой и Сиверской районных больниц, в амбулаториях
в Больших Колпанах, Елизаветино, Кобринском, Новом Свете, Пудости и Малом
Верево.
По
телефону горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись на вакцинацию
против COVID-19 препаратами:
-
ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная
Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).
-
КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса,
разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Вводится двукратно с
интервалом 14 дней).
Вакцинация
против COVID-19 не отменяет необходимость носить маски и соблюдать социальную
дистанцию.
Имеются
противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.
Инфографика: https://vk.com/minuscovid_lo