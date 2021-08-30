Кинопарк закрывается до следующего лета

В
пятницу гости кинопоказа посмотрели фильм «Сокровища Сьерра Мадре», а в субботу
под эгидой Всероссийской акции «Ночь кино» состоялся финальный фестивальный
день. Специально для юных зрителей днем приготовили диснеевский мультфильм
«Бэмби», вечерняя программа была посвящена музыке композитора Исаака Шварца,
как и первый кинопоказ этого сезона.
Гостей
фестиваля приветствовала директор мемориального Дома-музея композитора Исаака
Шварца Антонина Нагорная, отметил, что сам композитор никогда бы не пропустил
такое мероприятие.
-
Когда по телевизору демонстрировали фильмы с его музыкой, он бросал все и
садился смотреть, говорил, что это важно, что он смотрит вместе с миллионами
людей у экранов. Если бы он был с нами, он пришел бы на показ, сел на последний
ряд, закутался в теплый плед и тихонечко ушел на последних титрах, - отметила Антонина
Нагорная.
Она
также поблагодарила всех зрителей и гостей фестиваля «Лето. Парк. Кино» и
выразила надежду увидеться следующим летом.
В
программу кинопоказа включили две важнейшие картины из фильмографии Исаака
Шварца - «Дерсу Узала» Акиры Куросавы и «Белое солнце пустыни» Владимира
Мотыля. Специальным гостем закрытия фестиваля стала певица, лауреат
всероссийских, международных театральных и вокальных конкурсов и фестивалей
Полина Албот, которая исполнила известные песни из советских фильмов.
Всего
за минувшее лето в рамках фестиваля «Лето. Парк. Кино» было показано 12
шедевров отечественного и зарубежного кинематографа. Парковое агентство
продолжит кинопоказы в Приоратском парке летом следующего года.
Ирина
Хрусталёва
Фото:
Парковое агентство Ленинградской области