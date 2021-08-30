Кинопарк закрывается до следующего лета

В пятницу гости кинопоказа посмотрели фильм «Сокровища Сьерра Мадре», а в субботу под эгидой Всероссийской акции «Ночь кино» состоялся финальный фестивальный день. Специально для юных зрителей днем приготовили диснеевский мультфильм «Бэмби», вечерняя программа была посвящена музыке композитора Исаака Шварца, как и первый кинопоказ этого сезона.

Гостей фестиваля приветствовала директор мемориального Дома-музея композитора Исаака Шварца Антонина Нагорная, отметил, что сам композитор никогда бы не пропустил такое мероприятие.

- Когда по телевизору демонстрировали фильмы с его музыкой, он бросал все и садился смотреть, говорил, что это важно, что он смотрит вместе с миллионами людей у экранов. Если бы он был с нами, он пришел бы на показ, сел на последний ряд, закутался в теплый плед и тихонечко ушел на последних титрах, - отметила Антонина Нагорная.

Она также поблагодарила всех зрителей и гостей фестиваля «Лето. Парк. Кино» и выразила надежду увидеться следующим летом.

В программу кинопоказа включили две важнейшие картины из фильмографии Исаака Шварца - «Дерсу Узала» Акиры Куросавы и «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Специальным гостем закрытия фестиваля стала певица, лауреат всероссийских, международных театральных и вокальных конкурсов и фестивалей Полина Албот, которая исполнила известные песни из советских фильмов.

Всего за минувшее лето в рамках фестиваля «Лето. Парк. Кино» было показано 12 шедевров отечественного и зарубежного кинематографа. Парковое агентство продолжит кинопоказы в Приоратском парке летом следующего года.

Ирина Хрусталёва

Фото: Парковое агентство Ленинградской области