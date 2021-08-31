Гатчинские баскетболистки – обладатели «Оранжевого мяча»

Среди ребят до 16 лет победила команда юношей «Дракоши» из Всеволожска и девушек из команды «Аэродром» города Гатчины.

Победителями в возрастной категории 17-18 лет среди юношей стала команда «U18» из Санкт-Петербурга и женская команда «Девочки-кокетки» из Гатчины.

В возрастной группе 19+ лучшей среди мужчин стала команда «Team Riddle» из Всеволожска, а среди женщин победа досталась команде «Квинс» из Санкт-Петербурга.

Турнир прошел на площадке Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Участниками стали 42 команды юношей и девушек из Всеволожского, Тихвинского, Гатчинского, Кингисеппского, Тосненского и Волосовского районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» проходят по всей России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами регионального этапа выступают комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области и региональная спортивная федерация баскетбола.