Сенаторы и депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями, сообщает ЛенТВ24. Сейчас бесплатное пребывание с родителями доступно только детям до четырех лет.

Инициативу прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что поддержка родителей в стенах больницы очень важна.

В больничных стенах трудно находиться без заботы и участия близких даже взрослым людям – о детях и говорить нечего. Поэтому полностью поддерживаю эту идею. Не случайно и медики говорят о том, что моральная поддержка больного не менее важна, чем само лечение.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что не у всех родителей есть средства, чтобы оплачивать свое пребывание в медучреждении или в гостинице, пока ребенок находится на лечении. Документ предусматривает признание статуса «ребенок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо. Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нем и не платить за это.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»





Фото: Анастасия Илюшина для ЛенТВ24