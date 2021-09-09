День Куприна в дворцовых интерьерах

Как известно, персонаж рассказа Куприна «Гатчинский призрак», товарищ Заяц, числившийся в 1918 году комиссаром Гатчинского дворца, называл все слухи о призраке «бабьими забубонами». Однако с призраком императора ему довелось-таки познакомиться. А что ему сказал Павел Петрович в своей полной горечи и гнева речи, услышали и гости Купринского праздника в Чесменской галерее все того же Гатчинского дворца.

«История - послушная, угодливая, лживая и подкупная раба, когда она пишется современниками, - произнес император, в образе которого выступил его полный тезка и наш современник, гатчинский актер Павел Явдосюк. - Народ правдивее истории, и память его благодарнее...»

Именно так, с посещения Чесменской галереи и этой знаковой встречи, начинались в этот день экскурсии по интерьерам Центрального корпуса Гатчинского дворца. А после экскурсии гостей ждала новая необыкновенная встреча — в Театральном фойе они познакомились с суфражистками, которых блестяще сыграли гатчинские актрисы. Краткая, но очень яркая интермедия «Революция – женского рода» погрузила зрителей в атмосферу начала XX века, показав, как в фешенебельных гостиных и в умах прекрасных дам Серебряного века укоренялась идея революции.

В Зеленом коридоре Арсенального каре был устроен традиционный для Купринского праздника «Электротеатр», в котором целый день шли все семь эпизодов сериала «Приключения Куприна и Жакомино» (режиссер и сценарист Максим Колесников). Встречая зрителей, Максим Колесников рассказал, что кинопросмотры были любимым развлечением членов императорской семьи до революции. В небольшом фойе можно было познакомиться с киноафишами и синема-репертуаром начала ХХ века и со старинными аппаратами для просмотра кинолент.

Следующим пунктом «купринского маршрута» стала Дворцовая ферма. И здесь гостей Дня Куприна тоже ждало немало удивительного. На входе их встречал егерь императорского двора (Константин Иванов, который на время сменил брутальный наряд героя купринской повести «Звезда Соломона» Мефодия Тоффеля на форменный мундир придворного охотника).

«Егерь» провел гостей вокруг Фермы, рассказав, какое значение она имела в жизни императорского двора. Рассказал он и об увлечении Александра Куприна охотой, которая была для писателя скорее способом получить новые впечатления, вошедшие в цикл его «охотничьих» рассказов.

Экскурсоводы в костюмах императорской эпохи раскрыли гостям все секреты Фермы, познакомив с ее обитателями — домашними животными, характерными для времен существования императорской резиденции. Рассказали и о гатчинской жизни Куприна, который увлекался садоводством и держал много животных, так или иначе вошедших и в его литературные произведения.

А по окончании экскурсии гостей пригласил к себе в гости и «сам» Александр Иванович (в роли писателя - Александр Маврин), предложив согреться после прогулки на свежем воздухе удивительно ароматным чаем, приготовленным по его собственному рецепту в настоящих старинных самоварах.



