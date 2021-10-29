Лебедятам из Кронштадта нашли приют

И хотя лебедята заметно подросли, стало ясно, что они нуждаются в помощи человека. При содействии Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, в лице П.Г. Яблокова, обе птицы были срочно доставлены в хозяйство «Приют Белоснежки».

После необходимых карантинных мероприятий и адаптации к обитателям «Ноева Ковчега», затерявшегося в лесах Волосовского района Ленинградской области, им предстоит другая жизнь. Обе птицы уже ходят по вольеру, самостоятельно кормятся и шипят на своих новых знакомых.

Существует мнение, что взрослые лебеди бросают поздних птенцов, не готовых к перелету. Возможно, такие случаи имеют место в природе. Физиологическая основа «миграционного состояния», ответственность вожаков перед семейной группой, а также сильная зависимость «времени старта» от погодных условий не позволяют птицам «отложить рейс». Они вынуждены улетать.

Ну а причиной столь поздней откладки яиц лебедем могут стать физиологические нарушения в организме, отсутствие опыта размножения у молодых птиц и драматический рост фактора беспокойства, приводящий к гибели откладываемых по времени кладок. Необходимо признать, что рыболовство, охота и туризм в «зеленом поясе» Петербурга негативно влияют на «успех размножения» гнездящихся здесь птиц.

Хочется напомнить, что оба вида гнездящихся на территории Ленинградской области лебедей включены в Красные Книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подлежат охране. Период гнездования длится с апреля до августа. Локальные перемещения начинают отмечаться в сентябре. Весь октябрь лебеди могут держаться в тихих местах богатых кормом, нагуливая жир, необходимый для перелета. Но к концу первой декады ноября, подгоняемые морозами, птицы покидают наши края. Более крупный и «крепкий» лебедь-кликун может зимовать на незамерзающих кормных участках рек, но это скорее исключение из правила.

Смещение сроков размножения отмечалось у этих птиц и ранее, но столь значительное имеет место, по-видимому, впервые.

Будем надеяться, что спасенные человеком лебедята вырастут, благополучно перезимуют в приюте и вновь обретут свободу в Ленинградском небе.

Сергей Лобанов, орнитолог полигона «Новый Свет-ЭКО», Гатчинский район

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