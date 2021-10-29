Лебедятам из Кронштадта нашли приют

И
хотя лебедята заметно подросли, стало ясно, что они нуждаются в помощи
человека. При содействии Комитета по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области, в лице П.Г.
Яблокова, обе птицы были срочно доставлены в хозяйство «Приют Белоснежки».
После
необходимых карантинных мероприятий и адаптации к обитателям «Ноева Ковчега»,
затерявшегося в лесах Волосовского района Ленинградской области, им предстоит другая
жизнь. Обе птицы уже ходят по вольеру, самостоятельно кормятся и шипят на своих
новых знакомых.
Существует
мнение, что взрослые лебеди бросают поздних птенцов, не готовых к перелету.
Возможно, такие случаи имеют место в природе. Физиологическая основа
«миграционного состояния», ответственность вожаков перед семейной группой, а
также сильная зависимость «времени старта» от погодных условий не позволяют
птицам «отложить рейс». Они вынуждены улетать.
Ну а
причиной столь поздней откладки яиц лебедем могут стать физиологические
нарушения в организме, отсутствие опыта размножения у молодых птиц и
драматический рост фактора беспокойства, приводящий к гибели откладываемых по
времени кладок. Необходимо признать, что рыболовство, охота и туризм в «зеленом
поясе» Петербурга негативно влияют на «успех размножения» гнездящихся здесь
птиц.
Хочется
напомнить, что оба вида гнездящихся на территории Ленинградской области лебедей
включены в Красные Книги Санкт-Петербурга и Ленинградской области и подлежат
охране. Период гнездования длится с апреля до августа. Локальные перемещения начинают
отмечаться в сентябре. Весь октябрь лебеди могут держаться в тихих местах
богатых кормом, нагуливая жир, необходимый для перелета. Но к концу первой
декады ноября, подгоняемые морозами, птицы покидают наши края. Более крупный и
«крепкий» лебедь-кликун может зимовать на незамерзающих кормных участках рек,
но это скорее исключение из правила.
Смещение
сроков размножения отмечалось у этих птиц и ранее, но столь значительное имеет
место, по-видимому, впервые.
Будем
надеяться, что спасенные человеком лебедята вырастут, благополучно перезимуют в
приюте и вновь обретут свободу в Ленинградском небе.
Фото предоставлено автором