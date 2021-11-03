Ушёл из жизни выдающийся учёный Воробьёв Алексей Алексеевич

Вся жизнь Алексей Алексеевича неразрывно связана с институтом и его детищем – Отделением физики высоких энергий, которое он возглавлял с 1971 года. Благодаря его идеям и под его руководством были выполнены на высочайшем уровне эксперименты на ускорителях передовых ядерных центров в нашей стране и за рубежом, которые принесли институту мировое признание.

Алексей Алексеевич родился 20 декабря 1931 года в селе Селижарово Калининской (сейчас — Тверской) области.

В 1955 году, после окончания с отличием физико-механического факультета Ленинградского Политехнического института, Алексей Алексеевич поступил на работу в Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе в лабораторию рентгеновских и гамма-лучей, начав свою научную карьеру с исследований альфа спектров с помощью ионизационной камеры. В 1963 году именно этот коллектив стал основой Лаборатории физики высоких энергий в филиале ФТИ в Гатчине. Задачей новой лаборатории была постановка экспериментальных исследований на строящемся крупнейшем по тому синхроциклотроне – ускорителя протонов на энергию 1000 МэВ. Алексей Алексеевич возглавил сектор структуры ядер в ЛФВЭ.

Одна из первых работ, выполненных в Гатчине под его руководством в 1966 г., это измерение инклюзивных энергетических спектров легких ядер, испускаемых в процессе тройного делении с помощью время-пролетного магнитного спектрометра, разработанного им и установленного на канале реактора ВВР-М.

В 1970 году Алексей Алексеевич предложил создать водородную время-проекционную камеру высокого давления (ИКАР), которая одновременно является газовой мишенью и ионизационным детектором протонов отдачи. Именно эта разработка позволила в 1972-1980 гг. выполнить цикл измерений дифференциальных сечений упругого pp-рассеяния и πp-рассеяния на малые углы на синхроциклотроне ПИЯФ, а затем в ЦЕРН (эксперименты WA9 и NA8). В этих экспериментах было показано, что дисперсионные соотношения справедливы и при высоких энергиях, а поведение полных сечений рассеяния адронов при увеличении энергии носит универсальный характер, причем наблюдаемый рост сечений оказывается предельно возможным. Эти эксперименты вошли в число наиболее значимых за первые 25 лет работы ЦЕРН. В 1983 г. цикл работ по дифракционному рассеянию протонов при высоких энергиях (выполненный в ПИЯФ, ИФВЭ и ЦЕРН) был удостоен Государственной премии СССР. Разработанная методика активной мишени позволила в дальнейшем выполнить целый ряд уникальных экспериментов.

В 1971-1981 гг. под руководством Алексей Алексеевича в серии экспериментов на синхроциклотроне ПИЯФ, а затем в Сакле (Франция) измерены дифференциальные сечения рА-рассеяния в широком диапазоне масс ядер от гелия до свинца. В результате, получены прецизионные данные о пространственном распределении нуклонов в ядрах. Позднее в 1995-2015 гг. на пучке «экзотических» ядер в GSI (Германия) удалось осуществить аналогичные исследования «экзотических» ядер с большим избытком нейтронов в опытах по рассеянию этих ядер на протонах, с помощью разработанного в ПИЯФ детектора протонов отдачи.

В 1983-1996 гг. под руководством Алексей Алексеевича были выполнены эксперименты Е715 и Е761 в Национальной Лаборатории им. Э. Ферми (FNAL, США). Измерения были выполнены на качественно новом уровне благодаря использованию разработанного в ПИЯФ детектора переходного излучения. Была с высокой точностью измерена асимметрия в бета-распаде сигма-минус гиперона, которая оказалась в точном согласии с предсказаниями модели SU3, а также была надежно установлена асимметрия в радиационном распаде сигма-плюс гиперона, не нашедшая пока строгого теоретического объяснения. Кроме того, были измерены магнитные моменты сигма и кси-гиперонов, обнаружена поляризация рожденных в протон-ядерных столкновениях анти-гиперонов.

Начиная с 1989 года и по настоящее время, благодаря идеям Алексей Алексеевича, осуществляется плодотворное сотрудничество с институтом Пауля Шеррера (Швейцария), на базе уникального по параметрам источника мюонов («Мезонная фабрика»). В экспериментах используется разработанный в ПИЯФ оригинальный экспериментальный метод — водородная время-проекционная камера в различных модификациях. В результате проведенных серий экспериментов был детально исследован «мюонный катализ» реакций ядерного dd и dt синтеза, а также мюонный захват протоном, дейтроном и ядром 3He. Результаты этих экспериментов определяют современный мировой уровень исследований в этой области.

С 1986 года под руководством Алексей Алексеевича ОФВЭ принимает активное участие в исследованиях на коллайдерах частиц высоких энергий, внося существенный вклад в создание детекторных установок, в эксплуатацию этих установок и в анализ экспериментальных данных. Это эксперимент L3 (1989-2000 гг.) на большом электрон-позитронном коллайдере LEP в ЦЕРН, эксперимент D0 (1983-2011 гг.) на протон-антипротонном коллайдере Теватроне в Национальной лаборатории им. Ферми (FNAL, США), эксперимент PHENIX на коллайдере релятивистских ядер RHIC в Брукхэвенской Национальной лаборатории (BNL, США), а также эксперименты ATLAS, CMS, LHCb, ALICE на Большом адронном коллайдере (LHC) в ЦЕРН.

В период 1985-1992 гг. Алексей Алексеевич был директором Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова АН СССР. На этом посту он внёс большой вклад в развитие института, в частности, в создание высокопоточного ядерного реактора ПИК, являющегося одной из наиболее перспективных ядерных исследовательских установок в нашей стране.

Алексей Алексеевич Воробьёв – доктор физико-математических наук (1977), профессор (1979), член-корреспондент Российской академии наук (1991), лауреат Государственной премии СССР (1983), лауреат Премии им. А.Ф. Иоффе Правительства СПб и СПбНЦ РАН (2003), награжден орденом Знак Почёта (1975), орденом Трудового Красного Знамени (1981), орденом Дружбы (2002). Алексей Алексеевич руководил Научной Школой «Петербургская школа по экспериментальной физике высоких энергий», поддерживаемой Грантом Президента РФ (1996-2015 гг.). Среди его учеников 9 докторов и 23 кандидата физико-математических наук.

Алексей Алексеевич был глубоко предан науке и всегда был неразрывно связан с жизнью института. Уход Алексея Алексеевича - громадная потеря для российской науки и невосполнимая человеческая потеря для каждого из нас. Мы выражаем искреннее и глубокое сочувствие его родным и близким, и скорбим вместе с ними. Светлая память об Алексей Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах.