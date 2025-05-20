Ленобласть всегда в правовом поле

«Задачи и суть соглашения: взаимодействие при формировании региональной нормативной базы и сотрудничество в интересах развития некоммерческого сектора, в первую очередь — социально ориентированных организаций.

Мы с Министерством юстиции очень активно работаем по всей законодательной базе, которая создается в Ленинградской области, с тем, чтобы это соответствовало федеральным законам, федеральным требованиям, федеральным нормативам.

Второе, это, конечно же, большая работа, связанная с нашими некоммерческими объединениями, общественными организациями, всеми теми структурами, которые обязательно должны регистрироваться в Минюсте. Минюст должен контролировать, как они соблюдают свою уставную деятельность. Тем более, что Ленинградская область стала лидером в России по комплексу мер поддержки некоммерческих организаций», — отметил губернатор Ленинградской области.