В конкурсе участвовали представители 89 регионов. Школьные библиотекари и педагоги-библиотекари прислали более 480 работ. Организатор конкурса – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт содержания и методов обучения» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Одна из целей конкурса – популяризация эффективных педагогических практик. Итоги подводились по трем номинациям: «Читаем в семье, читаем о семье», «Читаем о защитниках Отечества», «Я в мире информации: учимся быть убедительными, защищенными и эффективными».

В номинации «Читаем о защитниках Отечества» победителем стала педагог-библиотекарь Вырицкой школы №1 Евгения Михайловна Тимофеева. Это не первая большая победа Евгении Михайловны. В копилке ее наград – диплом победителя профессионального конкурса педагогического мастерства и звание «Библиотекарь года» Ленинградской области.

Евгения Михайловна представила проект «Чебурашка своих не бросает!» на мастер-классе 15 мая. Чебурашка – символ доброты и дружбы, любимый герой взрослых и детей. В наше время маленький плюшевый герой обрел новое значение, став символом надежды и веры.

Татьяна Можаева

На фото: Евгения Тимофеева (вторая справа) на церемонии награждения в Москве