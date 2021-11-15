Евгений Пудовников - ветеран спорта из г.Тосно

Евгений Пудовников свои награды не считал - призер десятков международных и российских чемпионатов по легкой атлетике до сих пор активный участник ветеранского спортивного движения. Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области

Рубрики : Спорт     15 Nov 2021
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