Добрая сотня культурных событий

- Сергей Юрьевич, на совещании в администрации района вы представили «добрую сотню мероприятий», которые провел комитет по культуре и туризму в 2021 году. Какие из них были наиболее значимыми?

- Наиболее значимым в этом году было исполнение концепции празднования 225-летия присвоения Гатчине статуса города: всего было проведено 57 мероприятий, включая торжества в сентябре. Со стороны нашего комитета и учреждений культуры эта концепция выполнена на все 100 процентов.

Я бы выделил три самых главных события для города в этот юбилейный год. Все остальное – яркое и красивое дополнение либо ежедневная работа.

Во-первых, уже закрепилось понимание, что в Гатчине будет литературный музей на ул. Красной в доме Ольдерогге. Во-вторых, состоялся долгожданный переезд детской библиотеки в новые помещения на ул. Хохлова, д. 16. Сейчас там идут подготовительные работы. Большое событие состоится в субботу, 20 ноября, - открытие памятника композитору Михаилу Михайловичу Ипполитову-Иванову у здания детской музыкальной школы.

Горожане заметили, как преобразилась Театральная площадь – мы открыли здесь аллею «Жизнь замечательных людей», на которой установили 10 информационных стендов, рассказывающих о знаменитых людях Гатчины. Реализованный проект называется «Ожившие фотографии». В конце ноября установим еще два стенда – об Александре III и Николае I, чтобы были представлены все 12 персон, которые вошли в выпущенный нами памятный календарь-альбом.

- Будет ли продолжение у этого проекта?

- На следующий год на Аэродроме в таком же формате мы планируем открыть галерею «Крылья Гатчины». Информационные стенды будут посвящены великим авиаторам, чьи имена связаны с Гатчиной. Обязательно будем проводить социологический опрос – кого именно гатчинцы хотят там видеть. Местом размещения галереи станет красивая благоустроенная территория между спорткомплексом «Арена» и Гатчинским музеем истории военной авиации. Форма стендов будет соответствовать летной тематике. Возможно, напоминать крылья.

- В условиях противоэпидемический ограничений в нашем районе проходят различные тематические мероприятия. Творческие коллективы завоевывают победы в конкурсах и дарят нам радость.

- Мы не останавливаемся, думаем, развиваемся. Все нацелено и на горожан, и на внутренний туризм, и на тех, кто приезжает к нам.

В этом году мы отлично поработали с нашими художниками и скульпторами. Впервые работы гатчинских художников были выставлены в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Выставка пользовалась большой популярностью и получила широкий резонанс как в творческой среде, так и среди широкой публики. Ее посетило более 40 тысяч туристов. Во время выставки шел видеофильм о Гатчине по материалам книги, которую мы выпустили к 225-летию.

Есть идея продолжить эту тему: выпустить плакаты, которые будут рассказывать об исторических пространствах, микрорайонах Гатчины. Таких, как, например, Егерская слобода. Проект будет называться – «Открой свою Гатчину».

- Многие в этом году уже открыли свою Гатчину.

- Сотня мероприятий культуры - это не то, что проходит ежедневно, а то, что является брендом Гатчины или наших учреждений культуры. Это и мероприятия, которые идут десятилетиями, и новые направления, которые были открыты в этом году.

Впервые в 2021 году 7 января (дата совпадала по старому стилю) мы провели мероприятие «Рождественский манифест императора Александра I». У нас прошло большое районное празднество «Новогодние наказы». И теперь под занавес года обязательно в какой-то разрешенной форме постараемся подвести итоги и нацелиться на будущее.

Впервые с участием Почетного караула мы провели торжественное мероприятие «Путешествие через века», посвященное годовщине присвоения Гатчине почетного звания «Город воинской славы». Думаю, мы теперь будем проводить его традиционно.

Новое дыхание обрел Российский кинофестиваль «Литература и кино» - теперь международный и круглогодичный. Формат кинофестиваля изменился. Хотелось, чтобы была более понятна его идеология. Попечительский совет кинофестиваля собрал много положительных отзывов, пожеланий и предложений, которые нужно учитывать в будущем. Я уверен, что нужно не только традиции беречь, но постоянно развиваться. Делать ставку на молодежь.

Очень серьезное мероприятие мы хотим провести в Декаду инвалидов. Задумано многое, в том числе открытие клуба для молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Уже определены направления работы этого клуба.

- Какие события намечены на 22 ноября – день, когда был подписан указ о присвоении Гатчине статуса города?

- В День города в Александровской приемной Гатчинского дворца пройдет торжественная церемония награждения 45 жителей города. К этому дню мы выпускаем фильм, чтобы рассказать обо всем хорошем и созидательном, чем запомнится этот год.

До конца года нас ждет еще много мероприятий, а также разработка плана проведения следующего юбилейного года, посвященного 95-й годовщине со дня образования Гатчинского района.

- Спасибо. Удачи вам во всех начинаниях!



