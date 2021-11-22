Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию

В ходе рабочей поездки в регион ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской областной клинической больнице.

- Регион активно развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все рекомендации, которые были даны с нашей стороны, учтены. Сегодня в Гатчине проводится больше половины всех родов на ранних стадиях в Ленобласти, созданы условия для выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, - отметил Дмитрий Иванов.

Председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин готов активно развивать взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен интерес к проведению комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть состояние здоровья детей, оказать им при необходимости квалифицированную помощь, направить ребят для углубленного осмотра и лечения в Педиатрический университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.

- Очень важно, чтобы проблемы выявлялись на ранних стадиях, когда не упущено время и есть возможность сохранить здоровье. Это возможно только в педиатрии, ведь серьезные болезни взрослых - часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации является показательным, - резюмировал ректор Педиатрического университета.