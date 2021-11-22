Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию

В ходе рабочей поездки в
регион ректор университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов
посетил Гатчинский перинатальный центр при Ленинградской областной клинической
больнице.
- Регион активно
развивает педиатрическую службу, в том числе перинатальный центр. Все
рекомендации, которые были даны с нашей стороны, учтены. Сегодня в Гатчине
проводится больше половины всех родов на ранних стадиях в Ленобласти, созданы
условия для выхаживания детей, растет квалификация сотрудников, - отметил
Дмитрий Иванов.
Председатель комитета по
здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин готов активно развивать
взаимодействие с педиатрическим университетом. Выражен интерес к проведению
комплексной диспансеризации в отдаленных районах региона. Это позволит увидеть
состояние здоровья детей, оказать им при необходимости квалифицированную
помощь, направить ребят для углубленного осмотра и лечения в Педиатрический
университет, научно-исследовательский и клинический центр страны.
- Очень важно, чтобы
проблемы выявлялись на ранних стадиях, когда не упущено время и есть
возможность сохранить здоровье. Это возможно только в педиатрии, ведь серьезные
болезни взрослых - часто из-за отсутствия лечения в раннем возрасте. Именно
поэтому диспансеризация необходима, и пример Ленобласти в ее организации
является показательным, - резюмировал ректор Педиатрического университета.