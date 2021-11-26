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Историю своего пути в спорт высших достижений рассказала игрок женской команды по водному поло "КИНЕФ" - Сургутнефтегаз" Надежда Глызина. Сюжет подготовлен ТРК "Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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