Кормят птиц и стар и млад!

Наступившие холода и снегопады почти не оставили для городских птиц шансов добыть себе вдоволь еды. На помощь им пришли курсисты Школы третьего возраста и ребята из школы №4, которые сейчас учатся в одном здании на улице Школьной в Гатчине.

Совместными усилиями волонтеры «серебряного возраста» и дети изготовили несколько кормушек для птиц. Курсисты рассказали школьникам много нового и интересного о птицах: как трудно приходится им зимой, как сложно добывать сейчас корм, и почему людям нужно помогать пережить птицам этот холодный и голодный период.

Фото организаторов акции