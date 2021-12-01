Кормят птиц и стар и млад!

Кормят птиц и стар и млад!

В Гатчинской Школе третьего возраста прошла экологическая акция «Покормите птиц зимой!» Вместе с учащимися начальных классов школы №4 курсисты изготовили кормушки для птиц и повесили их на территории школы.

Рубрики : Общество     01 Dec 2021

Наступившие холода и снегопады почти не оставили для городских птиц шансов добыть себе вдоволь еды. На помощь им пришли курсисты Школы третьего возраста и ребята из школы №4, которые сейчас учатся в одном здании на улице Школьной в Гатчине.

Совместными усилиями волонтеры «серебряного возраста» и дети изготовили несколько кормушек для птиц. Курсисты рассказали школьникам много нового и интересного о птицах: как трудно приходится им зимой, как сложно добывать сейчас корм, и почему людям нужно помогать пережить птицам этот холодный и голодный период.

Фото организаторов акции

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