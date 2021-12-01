Кормят птиц и стар и млад!

Наступившие
холода и снегопады почти не оставили для городских птиц шансов добыть себе
вдоволь еды. На помощь им пришли курсисты Школы третьего возраста и ребята из
школы №4, которые сейчас учатся в одном здании на улице Школьной в Гатчине.
Совместными
усилиями волонтеры «серебряного возраста» и дети изготовили несколько кормушек
для птиц. Курсисты рассказали школьникам много нового и интересного о птицах:
как трудно приходится им зимой, как сложно добывать сейчас корм, и почему людям
нужно помогать пережить птицам этот холодный и голодный период.
Фото организаторов акции