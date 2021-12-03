Юнармейцы в гостях у военных

Ранним утром 1-го декабря, еще до рассвета, отряд юнармейцев «Дела – миру» Районного центра детского творчества поздравил военную полицию Гатчины с юбилеем – 10-летием. На совместном митинге ребята выступили с поздравительным словом, выразили благодарность военным полицейским и пожелали успешной службы. Встреча продолжилась в расположении военной комендатуры, где юнармейцам рассказали о нюансах работы военной полиции.

Днем прошло мероприятие в Гатчинском морском собрании. На встречу с военными моряками и гатчинскими кадетами приехали юнармейцы трех отрядов – из Пудостьской, Пламенской и Войсковицкой школы № 1. Урок мужества, который прошел в Морском собрании, стал для ребят своего рода профориентацией – военные моряки рассказывали детям истории своей жизни и службы.