Учитель учит и учится сам

Как рассказал заместитель
председателя Ассоциации, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года 2020»
Иван Хеорхе постоянное саморазвитие и самосовершенствование является
неотъемлемым атрибутом современного учителя: «Одна из тем, которую мы обсуждаем
сегодня ― курсы повышения квалификации. Это один из каналов, который позволяет
нам знакомиться с новыми технологиями, веяниями и тенденциями в образовании».
Он отметил, что зачастую
повышение квалификации чаще требуется педагогам, которые уже много лет работают
в системе образования, так как молодые специалисты ― вчерашние выпускники вузов
получают актуальные компетенции в ходе обучения.
Также эксперт отметил
важную роль профессиональных форумов, конкурсов и фестивалей: «Это неотъемлемая
часть жизнь любого педагога, который стремится не только стоять с мелом у
доски, но и развиваться в общественном и профессиональном плане. Это позволяет
делиться своим опытом и знакомиться с передовыми практиками коллег».
С ним солидарна лауреат
премии «Учитель года 2021» Мария Тимченко. По ее словам, повышение квалификации
позволяет расти как в профессиональном, так и личностном плане. «Каждый учитель
должен идти в ногу со временем. Этого можно достичь с помощью различных курсов,
а также участвуя в профессиональных мероприятиях. Общаясь с коллегами из других
регионов, мы делимся своим опытом, знакомимся с их лучшими практиками, получаем
возможность выработать общие решения для актуальных вопросов», — рассказала
педагог.
Она добавила, что
различные форумы и конкурсы способны вдохновлять учителей на новые достижения:
«Это и общение, и стимул, и заряд энергии на новые подвиги».