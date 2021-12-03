Учитель учит и учится сам

Как рассказал заместитель председателя Ассоциации, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года 2020» Иван Хеорхе постоянное саморазвитие и самосовершенствование является неотъемлемым атрибутом современного учителя: «Одна из тем, которую мы обсуждаем сегодня ― курсы повышения квалификации. Это один из каналов, который позволяет нам знакомиться с новыми технологиями, веяниями и тенденциями в образовании».

Он отметил, что зачастую повышение квалификации чаще требуется педагогам, которые уже много лет работают в системе образования, так как молодые специалисты ― вчерашние выпускники вузов получают актуальные компетенции в ходе обучения.

Также эксперт отметил важную роль профессиональных форумов, конкурсов и фестивалей: «Это неотъемлемая часть жизнь любого педагога, который стремится не только стоять с мелом у доски, но и развиваться в общественном и профессиональном плане. Это позволяет делиться своим опытом и знакомиться с передовыми практиками коллег».

С ним солидарна лауреат премии «Учитель года 2021» Мария Тимченко. По ее словам, повышение квалификации позволяет расти как в профессиональном, так и личностном плане. «Каждый учитель должен идти в ногу со временем. Этого можно достичь с помощью различных курсов, а также участвуя в профессиональных мероприятиях. Общаясь с коллегами из других регионов, мы делимся своим опытом, знакомимся с их лучшими практиками, получаем возможность выработать общие решения для актуальных вопросов», — рассказала педагог.

Она добавила, что различные форумы и конкурсы способны вдохновлять учителей на новые достижения: «Это и общение, и стимул, и заряд энергии на новые подвиги».