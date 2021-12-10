В День Конституции пройдет пятый, юбилейный, Всероссийский правовой диктант

В Москве
центральной площадкой мероприятия станет Российская государственная библиотека, которая также
представит в Румянцевском зале уникальные исторические документы и издания,
посвященные Конституции Российской Федерации.
Впервые диктант,
основной целью которого является популяризация правовых знаний и знаний
основного закона, состоялся в 2017 году, в нем приняли участие 55 тыс. человек.
В 2020 году на вопросы диктанта ответили
более 500 тысяч человек из всех регионов страны и 175 стран мира. Вопросы диктанта будут доступны на русском,
английском, китайском и португальском языках.
Присоединиться к
диктанту онлайн можно в любое время с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.
Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, трудовое, гражданское,
семейное право. Кроме того, в этом году на платформу будут загружены
видеовопросы от известных государственных деятелей, правоведов и юристов.
Организатором
мероприятия выступает Ассоциация юристов России совместно с рядом
государственных и общественных организаций.