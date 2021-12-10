В День Конституции пройдет пятый, юбилейный, Всероссийский правовой диктант

В Москве центральной площадкой мероприятия станет Российская государственная библиотека, которая также представит в Румянцевском зале уникальные исторические документы и издания, посвященные Конституции Российской Федерации.

Впервые диктант, основной целью которого является популяризация правовых знаний и знаний основного закона, состоялся в 2017 году, в нем приняли участие 55 тыс. человек. В 2020 году на вопросы диктанта ответили более 500 тысяч человек из всех регионов страны и 175 стран мира. Вопросы диктанта будут доступны на русском, английском, китайском и португальском языках.

Присоединиться к диктанту онлайн можно в любое время с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф. Основная тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, трудовое, гражданское, семейное право. Кроме того, в этом году на платформу будут загружены видеовопросы от известных государственных деятелей, правоведов и юристов.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация юристов России совместно с рядом государственных и общественных организаций.