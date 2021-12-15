Сказка в детский сад приходит

В самом центре Гатчины, на территории 13-го садика, для
воспитанников и их родителей организована настоящая волшебная новогодняя сказка.
Это и праздничное украшение, и фотозона для семейного фотографирования, где
каждый ребенок может представить себя в сказочном лесу, посидеть в настоящих санях
Деда Мороза, запряженных сказочными светящимися оленями, и загадать свое самое
заветное желание, которое обязательно сбудется!
- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-