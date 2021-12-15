Сказка в детский сад приходит

В самом центре Гатчины, на территории 13-го садика, для воспитанников и их родителей организована настоящая волшебная новогодняя сказка. Это и праздничное украшение, и фотозона для семейного фотографирования, где каждый ребенок может представить себя в сказочном лесу, посидеть в настоящих санях Деда Мороза, запряженных сказочными светящимися оленями, и загадать свое самое заветное желание, которое обязательно сбудется!