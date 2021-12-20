Ленинградский центр развития зимних видов спорта в Светогорске

Ледовый дворец в городе Светогорске отмечает свой первый день рождения. Ровно год назад благодаря губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и социальной программе «Газпром - детям» в небольшом приграничном городе появился полноценный и перспективный центр развития зимних видов спорта. Спортивные объекты Ленинградской области. Проект #Ямыспорт реализуется при поддержке областного Комитета по печати. Сюжет подготовлен ООО «Медиа Группа «Наш Город».

Рубрики : Спорт     20 Dec 2021


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