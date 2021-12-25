Ушёл из жизни Сергей Трунов

Ушёл из жизни Сергей Трунов

Сегодня пришло печальное известие для жителей Гатчины и района - ушёл из жизни Сергей Николаевич Трунов, председатель правления Гатчинской районной Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», член Совета всероссийского движения «Боевое братство» по Ленинградской области, заместитель председателя Совета ветеранов, войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Гатчины.

Рубрики : Общество     25 Dec 2021

Сергей Николаевич Трунов родился 11 апреля 1952 года в Евпатории в семье военнослужащего. В 1970 окончил среднюю школу и поступил в Горьковское военно-командное училище войск ПВО, в 1974 году успешно его окончил.

С мая 1983 года по май 1985 год выполнял интернациональный долг в Демократической республике Афганистан, в должности командира роты подвоза горюче-смазочных материалов 5-ой гвардейской стрелковой дивизии.

Награжден медалями и орденами Советского Союза, и грамотой Президента СССР.

В 1990 году закончил службу в Вооружённых Силах СССР. Майор-запаса.

С 1991 года работал на заводе им. Рошаля. С 1997 года был директором ООО «Стомат плюс».

Бескорыстно отдавал себя общественной работе, за что и снискал уважение гатчинцев. По поручению воинов интернационалистов вместе со своими товарищами разработал проект памятника воинам-интернационалистам, который открыли в Гатчине 8 мая 2008 года, на улице Героя Советского Союза И.А. Киргетова.

Ветераны всех категорий обращались к нему с наболевшими проблемами, и он старался оказать помощь, не оставить без внимания ни одной просьбы.

Сергей Николаевич не только вел активную работу в Гатчинском муниципальном районе, но и постоянно участвовал во всех областных мероприятиях. Всей душой он переживал за свое дело, старался более эффективно организовать работу ветеранских организаций.

Администрация Гатчинского муниципального района, совет депутатов г. Гатчина и Гатчинского района выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Трунова.

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