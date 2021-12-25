Ушёл из жизни Сергей Трунов

Сергей
Николаевич Трунов родился 11 апреля 1952 года в Евпатории в семье
военнослужащего. В 1970 окончил среднюю школу и поступил в Горьковское
военно-командное училище войск ПВО, в 1974 году успешно его окончил.
С
мая 1983 года по май 1985 год выполнял интернациональный долг в Демократической
республике Афганистан, в должности командира роты подвоза горюче-смазочных
материалов 5-ой гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден
медалями и орденами Советского Союза, и грамотой Президента СССР.
В
1990 году закончил службу в Вооружённых Силах СССР. Майор-запаса.
С
1991 года работал на заводе им. Рошаля. С 1997 года был директором ООО «Стомат
плюс».
Бескорыстно
отдавал себя общественной работе, за что и снискал уважение гатчинцев. По
поручению воинов интернационалистов вместе со своими товарищами разработал
проект памятника воинам-интернационалистам, который открыли в Гатчине 8 мая
2008 года, на улице Героя Советского Союза И.А. Киргетова.
Ветераны
всех категорий обращались к нему с наболевшими проблемами, и он старался
оказать помощь, не оставить без внимания ни одной просьбы.
Сергей
Николаевич не только вел активную работу в Гатчинском муниципальном районе, но
и постоянно участвовал во всех областных мероприятиях. Всей душой он переживал
за свое дело, старался более эффективно организовать работу ветеранских
организаций.
Администрация
Гатчинского муниципального района, совет депутатов г. Гатчина и Гатчинского
района выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Трунова.