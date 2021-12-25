Ушёл из жизни Сергей Трунов

Сергей Николаевич Трунов родился 11 апреля 1952 года в Евпатории в семье военнослужащего. В 1970 окончил среднюю школу и поступил в Горьковское военно-командное училище войск ПВО, в 1974 году успешно его окончил.

С мая 1983 года по май 1985 год выполнял интернациональный долг в Демократической республике Афганистан, в должности командира роты подвоза горюче-смазочных материалов 5-ой гвардейской стрелковой дивизии.

Награжден медалями и орденами Советского Союза, и грамотой Президента СССР.

В 1990 году закончил службу в Вооружённых Силах СССР. Майор-запаса.

С 1991 года работал на заводе им. Рошаля. С 1997 года был директором ООО «Стомат плюс».

Бескорыстно отдавал себя общественной работе, за что и снискал уважение гатчинцев. По поручению воинов интернационалистов вместе со своими товарищами разработал проект памятника воинам-интернационалистам, который открыли в Гатчине 8 мая 2008 года, на улице Героя Советского Союза И.А. Киргетова.

Ветераны всех категорий обращались к нему с наболевшими проблемами, и он старался оказать помощь, не оставить без внимания ни одной просьбы.

Сергей Николаевич не только вел активную работу в Гатчинском муниципальном районе, но и постоянно участвовал во всех областных мероприятиях. Всей душой он переживал за свое дело, старался более эффективно организовать работу ветеранских организаций.

Администрация Гатчинского муниципального района, совет депутатов г. Гатчина и Гатчинского района выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Трунова.