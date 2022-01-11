Футболистки гатчинского «Союза» выиграли Рождественский кубок

В
группе "А" ЖФК "Сиверский" (Гатчинский район) набрал
максимальное количество очков, что позволило ему занять первое место. Вторую
путевку в полуфинал за Золотой Кубок завоевала команда "Энергия"
(Великий Новгород), которая в ключевом матче за второе место в группе обыграли
"Дотов" (Санкт-Петербург): проигрывая по ходу матча, новгородская
команда проявила характер и одержала победу 3-2.
В
группе "В" команды "Союз" (Гатчинский район) и
"Царское Село" (Пушкин) с одинаковым счетом 5-0 обыграли команду спортивной
школы "Ника" (Гатчинский район), а очный матч сыграли вничью 3-3.
Лишь по дополнительным показателям первое место в группе заняли пушкинские
футболистки.
На
следующий день всех участников ждала самая интересная стадия - плей-офф. В
полуфинальном матче за Малый Кубок "Красноселочка" обыграли СШОР
"Нику" со счетом 2-1. Финальный матч за Малый Кубок девушки из
Красного Села начали с забитого гола в ворота "Дотов", однако команда
Дарьи Корниловой не только сравняла счет, но и забила победный мяч за минуту до
конца встречи. Малый Кубок достался команде из Санкт-Петербурга.
В
борьбе за Золотой Кубок в полуфинале "Союз" забили ранний гол в
ворота ЖФК "Сиверский", затем территориальным преимуществом больше
владела команда Дианы Николаевой, но количество создаваемых угроз воротам
соперниц было минимальным. В конце матча "Сиверский" перешли на игру
в пять полевых игроков, создали моментов больше, чем за весь матч, но благодаря
самоотверженной игре вратаря и защитниц "Союза" счет остался
неизменным 1-0 в их пользу.
В
другой полуфинальной встрече "Энергия" и "Царское Село"
сыграли в более открытый и атакующий футбол, как следствие - обилие голевых
моментов и самих голов. Итоговую победу со счетом 4-3 отпраздновала команда из
города Пушкин.
В
"бронзовом" матче ЖФК "Сиверский" уже к перерыву вели с
комфортным заделом 2-0. Однако "Энергия" в очередной показали мощь
своего характера, в середине второго тайма они сократили отставание, а за
последнюю минуту забили дважды и одержали победу 3-2.
Финальный
матч вышел не менее увлекательным. Команда "Царское Село" повела в
счете первой, все в принципе складывалось в ее пользу, однако неразбериха в
обороне позволила "Союзу" сравнять счет. Казалось, матч катится к
серии послематчевых пенальти, но за 30 секунд до конца Анастасия Шмелева
подкараулила ошибку вратаря соперниц на выходе и ударом головой принесла победу
в турнире "Союзу".
В
личных номинациях награды распределились следующим образом:
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лучший вратарь - Дарья Шантырь ("Союз"),
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лучший игрок турнира - Виктория Сурикова ("Царское Село"),
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лучший тренер - Мария Шиман ("Союз"),
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специальный приз от организаторов - Анна Богданов ("Энергия").
Источник:
https://vk.com/detiffgmr