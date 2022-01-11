Футболистки гатчинского «Союза» выиграли Рождественский кубок

В группе "А" ЖФК "Сиверский" (Гатчинский район) набрал максимальное количество очков, что позволило ему занять первое место. Вторую путевку в полуфинал за Золотой Кубок завоевала команда "Энергия" (Великий Новгород), которая в ключевом матче за второе место в группе обыграли "Дотов" (Санкт-Петербург): проигрывая по ходу матча, новгородская команда проявила характер и одержала победу 3-2.

В группе "В" команды "Союз" (Гатчинский район) и "Царское Село" (Пушкин) с одинаковым счетом 5-0 обыграли команду спортивной школы "Ника" (Гатчинский район), а очный матч сыграли вничью 3-3. Лишь по дополнительным показателям первое место в группе заняли пушкинские футболистки.

На следующий день всех участников ждала самая интересная стадия - плей-офф. В полуфинальном матче за Малый Кубок "Красноселочка" обыграли СШОР "Нику" со счетом 2-1. Финальный матч за Малый Кубок девушки из Красного Села начали с забитого гола в ворота "Дотов", однако команда Дарьи Корниловой не только сравняла счет, но и забила победный мяч за минуту до конца встречи. Малый Кубок достался команде из Санкт-Петербурга.

В борьбе за Золотой Кубок в полуфинале "Союз" забили ранний гол в ворота ЖФК "Сиверский", затем территориальным преимуществом больше владела команда Дианы Николаевой, но количество создаваемых угроз воротам соперниц было минимальным. В конце матча "Сиверский" перешли на игру в пять полевых игроков, создали моментов больше, чем за весь матч, но благодаря самоотверженной игре вратаря и защитниц "Союза" счет остался неизменным 1-0 в их пользу.

В другой полуфинальной встрече "Энергия" и "Царское Село" сыграли в более открытый и атакующий футбол, как следствие - обилие голевых моментов и самих голов. Итоговую победу со счетом 4-3 отпраздновала команда из города Пушкин.

В "бронзовом" матче ЖФК "Сиверский" уже к перерыву вели с комфортным заделом 2-0. Однако "Энергия" в очередной показали мощь своего характера, в середине второго тайма они сократили отставание, а за последнюю минуту забили дважды и одержали победу 3-2.

Финальный матч вышел не менее увлекательным. Команда "Царское Село" повела в счете первой, все в принципе складывалось в ее пользу, однако неразбериха в обороне позволила "Союзу" сравнять счет. Казалось, матч катится к серии послематчевых пенальти, но за 30 секунд до конца Анастасия Шмелева подкараулила ошибку вратаря соперниц на выходе и ударом головой принесла победу в турнире "Союзу".

В личных номинациях награды распределились следующим образом:

- лучший вратарь - Дарья Шантырь ("Союз"),

- лучший игрок турнира - Виктория Сурикова ("Царское Село"),

- лучший тренер - Мария Шиман ("Союз"),

- специальный приз от организаторов - Анна Богданов ("Энергия").

Источник: https://vk.com/detiffgmr